Voici à quel sport vous pouvez inscrire votre enfant, selon son âge

La pratique d’une activité sportive est importante pour le développement des enfants, selon les médecins. Il est néanmoins recommandé d’attendre un certain âge pour commencer certaines disciplines.

À quel âge peut-on inscrire son enfant au sport ? C’est une question récurrente chez les jeunes parents, à laquelle les pédiatres et spécialistes de la petite enfance ont tenté de répondre. S’il est possible d’inscrire son enfant à une activité sportive dès 3 ou 4 ans, la plupart des disciplines nécessitent d’attendre l’âge de 5 ou 6 ans, en fonction de votre enfant et de son autonomie.

3 ou 4 ans

À partir de 3 ou 4 ans, la pratique sportive est possible pour les enfants les plus téméraires. Il s’agit souvent d’une pratique axée sur des activités en lien avec la discipline choisie, par exemple le baby judo, ou le baby gym. On peut assimiler cette activité à un «éveil sportif», qui précède une réelle pratique du sport. Dans le détail pour les enfants de cet âge, il est davantage question de jeux (sauts, lancers, déplacements…) que d’acquisition de véritables compétences techniques.

5 ou 6 ans

À partir de l’âge de 5 ou 6 ans, les enfants peuvent commencer à pratiquer une activité qui ressemble davantage à un véritable sport. Néanmoins, les spécialistes recommandent les activités pluridisciplinaires, qui mettent en avant le multisport, comme les jeux de ballon (football, handball…), de raquette (tennis de table, tennis, badminton…), course d’orientation, jeux du cirque, escalade… Ces activités permettent la découverte de plusieurs pratiques.

7 ou 8 ans

Enfin, à partir de 7 ou 8 ans, les spécialistes recommandent de laisser choisir aux enfants la pratique du sport qui leur convient le mieux. Que cela soit par appétence pour une discipline ou même simplement pour «suivre les copains». L’idéal est d’éviter d’influencer les enfants avec un sport que l’on aime pratiquer soi-même, car cela peut amener une forme de pression pour l’enfant et de frustration.