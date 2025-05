1er-Mai : 150 rassemblements partout en France, les autorités craignent des débordements

À l’occasion de la fête du Travail, ce jeudi 1er mai, environ 150 rassemblements sont attendus en France. Alors que les autorités craignent des débordements, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau a assuré qu’il ne tolèrera «aucune violence ni aucune dégradation».

Un 1er-Mai sous haute tension. Alors qu'entre 100.000 et 150.000 personnes sont attendues ce jeudi sur l’ensemble du territoire pour manifester à l’occasion de la fête du Travail, dans plus de 150 rassemblements, un important dispositif de sécurité sera déployé par les services de Beauvau pour prévenir les débordements. «On ne tolèrera rien», a annoncé le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. «À la moindre violence, à la moindre dégradation, nous interviendront très fermement», a-t-il précisé.

La CFDT absente du cortège principal à Paris

À Paris, plus de 15.000 personnes sont attendues dans le cortège emmené par l’intersyndicale - qui regroupe la CGT, Solidaires, FSU et les organisations de jeunesse Fage, Unef, Union étudiante et USL. La manifestation partira de la Place d’Italie dans le 13e arrondissement à 14h, pour rejoindre la place de la Nation en fin d'après-midi, en passant par le boulevard de l'Hôpital, la place Valhubert, le pont d'Austerlitz, l'avenue Ledru-Rollin, l'avenue Daumesnil et le boulevard Diderot.

Selon le communiqué de l’événement, le mot d’ordre de la manifestation sera la lutte «contre l’extrême droite, pour la paix, les libertés et la justice sociale». De son côté, la CFDT ne manifestera pas dans le cortège principal à Paris. Les syndicats invoquant un désaccord sur les revendications. La numéro un de la confédération cédétiste, Marylise Léon, participera à l’action organisée dans la capitale, dans le quartier des Halles, par la branche Île-de-France de son organisation et l’Unsa.

«Un dispositif de circulation sera mis en place autour de la manifestation, autour des places d'Italie et de la Nation, et autour de l'itinéraire, au fur et à mesure de la progression du cortège. Les véhicules stationnés sur le parcours ou ses abords feront l'objet de mesures de déplacement», a prévenu la préfecture de police de Paris ce mercredi. «Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l'événement, dès 10h le matin», ajoute-t-elle.

Ailleurs en France, plusieurs rassemblements sont prévus. À Marseille, la manifestation partira du Vieux-Port à 10h30. À Bordeaux, le cortège partira de la place de la République dans la matinée pour rejoindre la place de la Victoire en passant par les quais de la Garonne. À Lyon, la manifestation du 1er mai débutera au niveau du métro Garibaldi pour se finir place Jean Macé en évitant la place Bellecour, chose inhabituelle dans la capitale des Gaules.

Des débordements redoutés

Comme chaque année, les autorités redoutent des violences en marge des manifestations, notamment du fait de la présence de black blocs. Un important dispositif de sécurité sera mis en place pour encadrer chacun des événements. En 2024, de nombreux incidents avaient ainsi été enregistrés en marge des manifestations, notamment des dégâts sur la voirie et sur des commerces présents sur les parcours, et des feux de poubelles et de véhicules.

L’an dernier, les manifestations du 1er mai avaient rassemblé 121.000 participants dans tout l’Hexagone, dont 18.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur. La CGT avait pour sa part revendiqué plus de 200.000 manifestants.