1er-Mai : l’ensemble de la gauche unie pour soutenir les salariés d’ArcelorMittal

De nombreux cadres de gauche sont attendus à Dunkerque (Nord) ce jeudi 1er mai pour défiler aux côtés des employés de l’entreprise ArcelorMittal, qui prévoit la suppression d’environ 600 postes.

Si la gauche éprouve parfois des difficultés à s’unir, la solidarité envers les salariés d’ArcelorMittal est unanime.

Ainsi, ce jeudi 1er-Mai, jour de la fête du Travail, de nombreux cadres, de différentes forces politiques sont attendues à Dunkerque (Nord), pour défiler, dès 10h30 avec les salariés de l’entreprise de sidérurgie, qui envisage de supprimer plus de 600 postes.

Seront notamment présents, Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud pour les socialistes, Marine Tondelier pour les Écologistes, les députés Aurélie Trouvé et Aurélien Lecoq pour les Insoumis, mais aussi François Ruffin, député de la Somme.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux parlementaires de gauche ont pris la parole pour dénoncer cette décision de supprimer des postes, remettant en cause la souveraineté française en matière d’acier.

«Nous ne pourrons pas réussir notre pari sur la réindustrialisation sans une filière acier forte et indépendante», a notamment déclaré le député socialiste Julien Gokel lors des questions au gouvernement.

Une manifestation d’ampleur

La CGT d'ArcelorMittal a appelé lundi à une manifestation d'ampleur ce jeudi pour protester contre ce plan. «Mittal à Dunkerque est notre poumon économique, et d'autres secteurs sont aussi en difficulté, sur lesquels on a de fortes inquiétudes, comme Aluminium Dunkerque et Versalis», a alerté Christelle Veignie, secrétaire générale de l'union locale CGT, lors d'une conférence de presse à Dunkerque.

Pour rappel, le plan présenté le 23 avril par ArcelorMittal prévoit la suppression de quelque 600 postes dans le nord de la France, touchant les fonctions support, délocalisées vers l'Inde, mais aussi la production.

Les suppressions d'emplois concernent les usines de Dunkerque et Mardyck dans le Nord, mais aussi Florange (Moselle), Basse-Indre (Loire-Atlantique), Mouzon (Ardennes), Desvres (Pas-de-Calais) et Montataire (Oise), qui emploient au total quelque 7.100 salariés.

Dunkerque est le site le plus touché par les coupes prévues, avec plus de 250 postes concernés, dont 177 dans l'opérationnel, selon la CGT.