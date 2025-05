1er-Mai : pourquoi le RN a-t-il choisi Narbonne pour son meeting ?

Marine Le Pen et Jordan Bardella tiendront un meeting à Narbonne (Aude) ce jeudi, devant plus de 5.000 personnes. Un événement important pour le Rassemblement national dans un territoire où le parti réalise désormais de hauts scores.

Une date symbolique pour le Rassemblement national. Comme chaque 1er-Mai, le parti organise un meeting. Après Perpignan en 2024, c’est à Narbonne, devant près de 5.000 personnes que Marine Le Pen et Jordan Bardella prendront la parole.

Depuis quelques années, le RN a décidé de cesser son traditionnel hommage à Jeanne d’Arc, à Paris, le 1er-Mai pour se rendre dans des territoires où le parti a désormais le vent en poupe.

C’est d’ailleurs le cas à Narbonne et plus généralement dans l’Aude. En effet, cette terre, un temps socialiste, puis proche d’Emmanuel Macron, est aujourd’hui représentée par trois députés du Rassemblement national.

Une ville visée par le RN ?

La popularité électorale du RN est d’ailleurs fortement visible à Narbonne. En 2022, Marine Le Pen avait récolté 27,4% des voix au premier tour et 49% au second. Plus largement, dans le département, la candidate avait remporté 55% des voix face à Emmanuel Macron, malgré tout réélu.

Lors des élections européennes, la liste menée par Jordan Bardella avait, quant à elle, terminé en tête avec 37% des suffrages.

Des scores qui pourraient pousser le Rassemblement national à vouloir conforter sa présence dans cette sous-préfecture et de, pourquoi pas, tenter de remporter la mairie lors des municipales de 2026.

En effet, au-delà de la présidentielle de 2027, le parti présidé par Jordan Bardella espère bien mettre la main sur un certain nombre de villes, à l’image de Toulon, Marseille, Perpignan, commune déjà dirigée par Louis Aliot, vice-président du RN, ou encore Nice avec son allié Eric Ciotti.