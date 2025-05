Manifestation du 1er-Mai : voici les quartiers à éviter pour circuler dans Paris

Comme tous les ans, ce jeudi 1er mai sera marqué par une journée de mobilisation dans les grandes villes de l’Hexagone. C'est à Paris que la manifestation sera la plus importante, avec des milliers de personnes attendues. Voici les quartiers à éviter pour circuler dans la capitale.

Pas moins de 150 rassemblements auront lieu, partout en France. Ce jeudi 1er mai, entre 100.000 et 150.000 personnes sont attendues au total, pour prendre part aux manifestations liées à la fête du Travail. À Paris, le cortège, réuni à l’appel de l’intersyndicale, CGT, Solidaires, FSU et les organisations de jeunesse Fage, Unef, Union étudiante et USL, prendra son départ à la place d’Italie dans le 13e arrondissement, pour rejoindre celle de la Nation dans le 20e arrondissement. Plusieurs quartiers sont donc à éviter, au moins jusqu’à 20h.

Les lieux concernés

Après son départ, le cortège se dirigera vers le boulevard de l’Hôpital, pour rejoindre la place Valhubert. Il prendra ensuite la direction du pont d’Austerlitz, avant de traverser la Seine, et de rejoindre la rive droite en empruntant l’avenue Ledru-Rollin jusqu’à l’avenue Daumesnil. Puis, les manifestants atteindront le boulevard Diderot et rejoindront le terminus : la place de la Nation.

Ce tracé a été validé par la préfecture de police de Paris. Cette dernière a publié un arrêté contraignant le stationnement de «tout type de véhicule» dans les rues traversées par la manifestation. La circulation est également restreinte sur ces mêmes voies, depuis 10h et jusqu'à 20h.

Pour ce qui est des stations de métro situées sur le parcours du cortège, pour le moment, la RATP n’a pas annoncé de fermeture.