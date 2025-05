«Il n'y a plus ce combat antiraciste unitaire, on m'a dit qu'on n'avait pas besoin des juifs», a confié Jérôme Guedj, député PS de l’Essonne, dans La Grande Interview, ce jeudi sur CNEWS, revenant sur le rassemblement en hommage à Aboubakar Cissé et aux insultes dont il a fait l'objet.