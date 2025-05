Orages : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Quatre départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages par Météo-France pour la journée de ce jeudi 1er mai.

Prudence dans certaines régions de France pour ce jour férié célébrant la fête du Travail. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune aux orages de 6h à 20h ce jeudi.

© Météo-France

Les départements concernés sont le Doubs, le Jura, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. A noter que deux autres départements, la Haute-Garonne et le Tarn, ont été placés en vigilance jaune contre les vents violents ce jeudi et que la Savoie a une alerte de même niveau pour les avalanches.

«Toute la journée, des nuages d'altitude passagèrement denses circulent du Sud-ouest à la Bretagne et au Cotentin. Ils donnent parfois une petite ondée. Le matin, ce risque d'averse passagère concerne plutôt les côtes atlantiques et l'ouest des Pyrénées. L'après-midi, les averses sont un peu plus probables et peuvent localement évoluer jusqu'à l'orage sur le sud de l'Aquitaine», a anticipé Météo-France dans son dernier bulletin.

«Sur le relief du Jura et des Alpes, des cumulus se développent l'après-midi et conduisent à de rares averses, à quelques orages sur le relief du Jura», a conclu l’organisme météorologique de référence.