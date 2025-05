Paris et Ile-de-France : voici le seul centre commercial ouvert ce jeudi 1er-Mai

Ce jeudi 1er-Mai est un jour chômé dans l'ensemble du pays. Sauf exceptions, tous les commerces ferment leurs portes. Pour ceux qui veulent faire des achats en Ile-de-France, voici les rares lieux ouverts.

Un jour pas comme les autres. A la différence de la majorité des jours fériés (où les salariés peuvent être appelés à exercer leurs fonctions), le 1er-Mai est qualifié de «chômé» par le Code du travail, contrairement aux autres fêtes légales.

Une écrasante majorité des commerces seront fermés ce jeudi 1er-Mai, à Paris et dans l'ensemble du territoire français. Ainsi, les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, la Samaritaine, le Bon Marché ou encore le BHV seront fermés au public. Un seul centre commercial de renom ouvre ses portes malgré les restrictions : le Carrousel du Louvre.

Une situation vouée à changer ?

Situé au sous-sol, à l'entrée du musée le plus visité du monde, cet espace commerçant regroupe des boutiques diverses. Textile, cosmétique, accessoires, jouets, chocolats ou encore art, ce centre commercial de 28 boutiques regroupe de larges gammes de produits. Il a ouvert à 10h et fermera ses portes à 19h.

De leur côté, les supermarchés et hypermarchés seront également fermés en majorité. Seuls ceux capables de fonctionner pleinement grâce aux caisses automatiques pourront déroger à la règle.

Pour ce qui est des plus petits commerces, ils peuvent être ouverts à condition qu'ils n'emploient pas de personnel salarié. Le propriétaire peut donc ouvrir lui même les lieux et assurer le service en s'accompagnant de membres de sa famille, par exemple.

Malgré ces règles, certains commerces ont fait le choix de tout de même ouvrir leurs portes, recevant parfois des rappels à la loi voire des amendes. Une situation que certains boulangers ou fleuristes peinent à comprendre.

Une proposition de loi a ainsi été déposée le 25 avril afin de rendre la réglementation plus claire et plus souple pour eux. 2025 pourrait donc être la dernière année ou le 1er-Mai est synonyme d'inactivité obligatoire en France.