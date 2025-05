Paris : voici les 5 plus belles piscines de la capitale

Cette dernière semaine du mois d'avril est marquée par un soleil omniprésent et des températures plus que généreuses. Voici notre top 5 des piscines parisiennes les plus belles, où il fera bon de faire trempette pour se rafraîchir.

Des spots en intérieur, en extérieur, et bien souvent prisés par les connaisseurs. Alors que le mercure doit grimper pour atteindre 28 °C ce jeudi, les Parisiens seront bien inspirés à l'idée de faire un saut à la piscine. Voici notre sélection de 5 bassins au cœur de sites très esthétiques.

Piscine georges-vallerey

Située à la porte de Lilas, dans le 20e arrondissement, la piscine Georges-Vallerey est un lieu véritablement agréable pour les amateurs de crawl ou d'aquagym.

Grâce à un mur amovible, le bassin olympique (50 mètres de long) est adaptable à plusieurs distances et peut aussi transformer l'espace en deux bassins de 25 mètres.

©Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

L'autre point fort de ce lieu reste la présence d'un toit rétractable. Ainsi, en seulement quelques minutes, ce dernier peut être entièrement découvert, permettant aux nageurs de progresser avec un beau ciel bleu au-dessus de leur tête.

©Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Informations pratiques : la piscine Georges-Vallerey est située au 148 avenue Gambetta, 75020 et est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). L'entrée unique coûte 3,50 euros pour le plein tarif (2 euros en prix réduit).

Piscine Molitor

Sans doute l'une des plus iconiques de la capitale, la piscine Molitor ne laisse personne indifférent avec son style avant-gardiste, tant et si bien que plusieurs marques telles que Louboutin et Etam y ont fait défiler leurs mannequins pour présenter leurs collections.

Située dans le 16e arrondissement, le mythique bassin extérieur mesure 46 mètres de long tandis que celui couvert est grand de 33 mètres.

©Franck Fife / AFP

Par ailleurs, ce lieu prisé est assez coûteux. Pour s'y rendre, il faut être membre du club, moyennant 4.500 euros annuel, ou souscrire à des offres.

Informations pratiques : la piscine Molitor est située au 2 avenue de la porte Molitor, 75016. L'accès des personnes non membres peut s'effectuer via une offre à partir de 310 euros, qui comprend l'ouverture aux deux bassins mais également hammam, sauna et une salle de fitness.

Espace sportif pontoise

La piscine municipale Pontoise, aussi appelée Espace sportif Pontoise, est située au cœur du Quartier Latin (5e arrondissement) dans un bâtiment classé monument historique.

Restauré en 2023, le lieu comprend un bassin sportif de 33 mètres divisé en 6 couloirs, sous un toit verrière qui laisse aisément passer les rayons du soleil. Des équipements de fitness et un espace détente sont accessibles sur place, et des cours de perfectionnement sont également dispensés sur place.

©Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Informations pratiques : l'Espace sportif Pontoise se situe au 19 rue de Pontoise, 75005. L'entrée unique coûte 3,50 euros pour le plein tarif (2 euros en prix réduit).

Piscine des amiraux

La piscine des Amiraux figure bien évidemment dans ce classement des plus beaux espaces aquatiques parisiens, tirant son charme par son style art déco affirmé. Construite entre 1922 et 1927 par l'architecte et décorateur français Henri Sauvage.

Le bassin mesure 33 mètres de long, avec des bancs de chaque côté pour pouvoir s'assoir et reprendre sa respiration entre les longueurs.

©Emilie Chaix / Ville de Paris

Sur place, des cours de natation, fitness aquatique ou encore de nage avec palmes sont dispensés tout au long de l'année, dans ce lieu niché au cœur du 18e arrondissement.

Informations pratiques : la piscine des Amiraux se situe au 6 Rue Hermann-Lachapelle, 75018 Paris. L'entrée unique coûte 3,50 euros pour le plein tarif (2 euros en prix réduit).

Piscine de la Butte aux cailles

Dernière à figurer dans ce petit classement des plus beaux sites où les amateurs de glisse aquatique peuvent venir se rafraîchir en ce milieu de printemps : la piscine de la Butte-aux-Cailles.

Construite en 1922 à partir d'anciens bains-douches qui avaient eux été ouverts en 1908 après la découverte d'une nappe d'eau chaude souterraine, elle est l'une des plus anciennes de la capitale.

©Emilie Chaix / Ville de Paris

Le site comprend trois bassins. Deux intérieurs de 33 mètres et 12 mètres ainsi qu'un bain nordique, long de 12,50 mètres, où il n'est pas impossible de prendre quelques couleurs lors des beaux jours.

Informations pratiques : la piscine de la Butte-aux-Cailles se situe au 5 place Paul Verlaine, 75013. L'entrée unique coûte 3,50 euros pour le plein tarif (2 euros en prix réduit).