Sondage : 78% des Français considèrent que le déficit budgétaire doit être une priorité pour le gouvernement

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce jeudi 1er mai, 78% des Français considèrent que le déficit budgétaire doit être une priorité pour le gouvernement.

Décrite comme «en état d'alerte budgétaire» par François Bayrou, la France affichait le pire déficit public de la zone euro en 2024, à 5,8% du PIB. Une situation qui préoccupe les Français : d'après un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 1er mai, 78% d'entre eux estiment qu'il s'agit d'une priorité pour le gouvernement.

A l'inverse, 21% des personnes interrogées répondent «non» à la question «la lutte contre le déficit budgétaire doit-elle être une priorité pour le gouvernement français», et 1% ne se prononce pas.

Les plus âgés semblent les plus préoccupés par la question puisqu'ils affichent la part de «oui» la plus importante, à 85% chez les 65 ans et plus. Minoritaire dans toutes les classes d'âge, le «non» est le plus fort du côté des 18-24 ans (43%) et des 25-34 ans (30%).

La proximité politique des interrogés montre que la lutte contre le déficit budgétaire est perçue comme une priorité dans toutes les formations, de manière plus ou moins prononcée. Les plus convaincus sont les électeurs des Républicains, qui répondent «oui» à 89%, suivis de près par ceux de la majorité présidentielle, affirmatifs à 87%.

75% des sympathisants du Rassemblement national classent eux aussi la lutte contre le déficit budgétaire parmi les priorités, tout comme 82% des électeurs d'Europe Ecologie-Les Verts et 81% de ceux du Parti socialiste. La France insoumise affiche la plus grande part de «non» qui reste basse : à 29% pour 65% de «oui» et 6% qui ne se prononcent pas.

En 2025, le gouvernement s'est fixé pour objectif ramener le déficit budgétaire à 5,4% du PIB, au prix d'un effort budgétaire d'une cinquantaine de milliards d'euros, renforcé récemment par 5 milliards supplémentaires. Un nouveau sursaut chiffré à 40 milliards d'euros sera demandé en 2026 pour atteindre 4,6%.

Afin de réduire les dépenses, le Premier ministre, François Bayrou, a notamment appelé à «la refondation de l'action publique». En ce sens, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a promis le 27 avril la fusion ou la suppression d'«un tiers des agences et opérateurs» de l'Etat «qui ne sont pas des universités». Une mesure qui doit permettre de réaliser «2 à 3 milliards d'économies», a-t-elle affirmé sur CNEWS/Europe1.

*Sondage réalisé les 29 et 30 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.