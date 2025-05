Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements du sud-ouest de l’Hexagone en vigilance jaune pour vents violents concernant la journée du vendredi 2 mai.

Du soleil certes, mais un peu de vent quand même. Dans son bulletin, Météo-France a placé deux départements de la moitié sud du pays en vigilance jaune pour vents violents ce vendredi. Ces départements sont le Tarn et la Haute-Garonne.

© Météo-France

Ces deux territoires étaient déjà en vigilance jaune pour le même motif pour la journée du jeudi 1er mai.

Météo-France explique que, pour la journée du vendredi, «le vent de sud-est reste sensible du Roussillon à la région toulousaine et sur le sud du Massif central avec jusqu'à 80 km/h en rafales sur le sud du Tarn et le Lauragais».

«Le vent de sud approche temporairement 40/50 km/h en moyenne vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais», a ajouté le service national de météorologie.