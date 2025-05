Aide à mourir : les députés adoptent un texte en commission

Les députés ont adopté en commission des Affaires sociales ce vendredi 2 mai un texte créant une «aide à mourir». Sur X, la députée insoumise, Mathilde Panot, a salué une «victoire historique».

Une grande décision. Ce vendredi 2 mai, les députés de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ont adopté pour la première fois un texte créant une «aide à mourir».

Il n’y a pas de plus grande liberté que celle d’être maître de soi-même, de son corps jusqu’à la dernière minute de son existence. pic.twitter.com/ZujMssL4WH — Mathilde Panot (@MathildePanot) May 2, 2025

Sur X, la cheffe des députés LFI, Mathilde Panot a salué une victoire historique», estimant qu'il «n’y a pas de plus grande liberté que celle d’être maître de soi-même, de son corps jusqu’à la dernière minute de son existence.»

Le texte porté par Olivier Falorni, député du groupe MoDem a été adopté avec 28 députés pour, 15 contre et une abstention. Il a été soutenu par la majorité des élus de gauche et des groupes macronistes mais décrié par les Républicains et le Rassemblement national.

En substance, le texte permettrait aux malades souffrant d'une «affection grave et incurable» qui «engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale» et ne supportant plus leurs souffrances, de recevoir ou de s'administrer une substance létale.

Accompagner la fin de vie des Français

La commission des Affaires sociales a déjà approuvé à l'unanimité avant la pause parlementaire de la fin du mois d'avril une proposition de loi sur les soins palliatifs défendue par Annie Vidal (Renaissance).

Les deux textes appartiennent au projet de loi «relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie», que portait déjà, au printemps 2024, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Le projet avait été stoppé par la dissolution.

Le processus législatif de ces deux textes doit se poursuivre à compter du 12 mai prochain et pour deux semaines. Les votes solennels doivent avoir lieu le 29 mai.

L'article clé du texte sur l'aide à mourir prévoit les critères d'éligibilité pour pouvoir y recourir. Au nombre de cinq, ces derniers sont cumulatifs.

Ainsi, il faut être âgé d'au moins 18 ans, être français ou résidant en France, être atteint d'une d'une «affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale» ; cette dernière provoquant une «souffrance physique ou psychologique» réfractaire aux traitements ou insupportable ; être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.