Jardins et botanique : voici 5 sorties à faire en mai partout en France

Avec les beaux jours, les nombreux ponts du mois de mai sont des occasions parfaites pour se reconnecter avec la nature. Voici une sélection de cinq événements originaux à faire au mois de mai pour les amoureux de plantes et d’espaces verts.

Les journées des plantes de Chantilly

C’est un rendez-vous annuel qui plaît aux petits et aux grands. Dans le parc du Château de Chantilly, plus de 200 pépiniéristes présentent la nature sous son meilleur jour pour le plaisir des yeux. Ces journées dédiées aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin, ont cette année pour thème «Jardins inattendus». Un événement qui promet pleins de surprises entre ateliers découverte et jardinage, et animation pour enfants.

Du 16 au 18 mai 2025, de 10h à 19h, au Parc du Château de Chantilly

Les Foires aux plantes

Moments phares pour les passionnés de jardinage, les foires et les fêtes aux plantes sont nombreuses et attirent des milliers de visiteurs chaque année à travers toute la France. Cette année encore, plusieurs week-ends accueillent ces rendez-vous incontournables pour les passionnés de botanique : les 10-11 mai à Crozant (Fêtes des plantes rares de la Sedelle), les 17-18 mai à La Rochelle (Parc Franck Delmas), les 23-24-25 mai à Bouc-Bel-Air (Journée des plantes d’Albertas), les 24-25 mai à Chédigny (Festival des roses), etc.

Les week-ends de mai, partout en France

Les Grandes Eaux musicales de Versailles

C’est une sortie classique, populaire depuis 350 ans, mais efficace : les jardins de Versailles. Composés de 55 fontaines et bassins, et de 600 jeux d’eau, les espaces verts du Château de Versailles font redécouvrir la nature sous un nouvel angle, au rythme des plus grands compositeurs baroques.

Les mardis, jeudis, samedis et dimanche du mois de mai, au Château de Versailles

Les nocturnes du Parc Oriental de Maulévrier

Le Japon au cœur du Maine-et-Loire. Pour changer d’air et de paysage, le Parc Oriental de Maulévrier est la sortie idéale. Car c’est le plus grand jardin japonais d’Europe. Et à partir du mois de mai, le parc propose des promenades de nuit, pour une sortie familiale et poétique. Entre lumières subtiles et contes japonais, c’est l’occasion parfaite et originale de découvrir la nature japonaise sous un nouveau jour.

Les 1, 2 et 3 mai de 21H30 à 00H30, à Maulévrier dans le Maine-et-Loire

La Nuit des Musées

Si vous êtes un oiseau de nuit, cet événement 100% nature et nocturne va vous ravir. Car pour la soirée du samedi 17 mai, de nombreux jardins et parcs en Île-de-France ouvrent leurs portes pour vous permettre de vous balader gratuitement, tout en profitant d’animations et de concerts.

Le château de Fontainebleau à la nuit tombée © David Giancatarina/thibaut Chapotot/Château de Fontainebleau © Virginie Marty/RMN

Parmi la liste des établissements participants : les jardins du Musée Rodin, le Domaine de Sceaux, le Château de Fontainebleau, le musée national de Port-Royal des Champs, et le Musée-jardin Bourdelle.

Samedi 17 mai 2025, en Île-de-France