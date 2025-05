«Je présente mes excuses» : critiquée après ses propos sur le socialiste Jérôme Guedj, Marine Tondelier fait son mea culpa

Critiquée pour ses propos tenus sur Jérôme Guedj, la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier a présenté ses excuses ce vendredi.

Un mea culpa. La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier a «présenté ses excuses» sur X vendredi après avoir tenu la veille des propos ambigus sur le socialiste Jérôme Guedj, pris à partie comme d'autres socialistes dans la manifestation parisienne du 1er mai, et elle a reconnu «qu'il y avait un antisémitisme d'extrême gauche».

«Jérôme Guedj comme l'ensemble des socialistes et des manifestants, doit pouvoir le faire (manifester)dans la sérénité. J'ai essayé de l'appeler ce matin et je le referai dans la matinée», a-t-elle tweeté.

«Quant à savoir s'il existe un antisémitisme d'extrême gauche, la réponse est oui. Comme dans l'ensemble de la société d'ailleurs. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois sur le sujet, et maintiens qu'il faut le combattre partout et tout le temps», a-t-elle ajouté.

