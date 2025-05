Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce vendredi 2 mai. Des averses sont attendues dans le sud-ouest du pays.

Alors que la majeure partie du pays se délecte d'un beau soleil, le temps risque de se gâter dans le Sud-Ouest. L'institut météorologique national a placé huit départements en alerte jaune aux orages ce vendredi.

Sont concernés par cette vigilance, qui entrera en vigueur dès 12h, les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Gironde, le Gers et la Dordogne. Les prévisions font état d'un «voile de nuage» qui va s'étendre sur la moitié ouest de la France et jusqu'au golfe du Lion.

© Météo-France

Selon le dernier bulletin de Météo-France, le temps risque de se dégrader vers la mi-journée, notamment sur les Pyrénées, avec le développement d'averses orageuses. Celles-ci pourraient «remonter sur le sud sur l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie» en fin d'après-midi et en soirée, malgré le beau soleil qui s'impose sur le reste du pays.

Plus tard, en soirée, les nuages gagneront du terrain et se décaleront vers les pays de la Loire, tandis que des averses orageuses sont estimées sur l'Auvergne et la Bretagne.

Ailleurs, l'ambiance devrait globalement rester estivale, même si la présence d'une goutte froide sur l'Atlantique influencera la fin de semaine, avec sans doute une légère baisse des températures à venir ce samedi.