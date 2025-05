Police municipale : les Républicains défendent l’armement de tous les fonctionnaires

Afin de lutter «contre les incivilités, la délinquance et la criminalité», les Républicains proposent, par le biais d’une proposition de loi, d’assurer l’armement de tous les policiers municipaux.

«Face à la brutalisation de notre société et au développement du narcotrafic, ils sont de plus en plus exposés face aux actes violents». C’est à la suite de ce constat que la députée LR Valérie Bazin-Malgras a déposé une proposition de loi visant à «assurer l’armement de tous les policiers municipaux».

Par le biais de son texte, l’élue de l’Aube a jugé nécessaire que les fonctionnaires «disposent de moyens d’intervenir face à des individus dangereux, de plus en plus souvent armés».

Aujourd’hui, la réglementation concernant l'armement des policiers municipaux en France est définie par le Code de la sécurité intérieure. Son article R511-18 précise que le maire peut, sur demande motivée, solliciter du préfet de département une autorisation individuelle de port d'arme pour un ou plusieurs agents nommément désignés. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

Une règle plutôt qu’une «exception»

Ainsi, la députée propose de faire évoluer le code de la sécurité intérieure afin que «l’armement des polices municipales devienne la règle et non plus l’exception».

En guise de «garde-fou», le texte prévoit la «possibilité de suspendre l’autorisation de port d’arme d’un policier municipal s’il existe un motif sérieux et légitime».

Ce texte pourrait être soutenu par de nombreux parlementaires, au-delà de la droite républicaine, à l’image du Rassemblement national, mais aussi du côté du bloc central.

Certains candidats aux municipales ont déjà indiqué leur intention d’armer la police municipale. C’est le cas notamment de Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris pour Horizons, le parti d’Edouard Philippe.

Le 21 novembre dernier, un sondage CSA pour CNEWS a révélé que 66% des Français souhaitent que les policiers municipaux puissent être armés.