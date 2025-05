Prisons attaquées : 21 suspects présentés à la justice ce vendredi

Après un vaste coup de filet national mené dans le cadre de l'enquête sur les attaques de prisons, 21 suspects seront présentés à la justice en vue d'une mise en examen ce vendredi, a appris l'AFP auprès du parquet national antiterroriste.

Sur les 25 personnes interpellées en début de semaine, dans le cadre de l'enquête sur les attaques de prisons commises entre le 13 et 21 avril, 21 suspects seront présentés devant la justice ce vendredi, à Paris. Selon le parquet national antiterroriste (Pnat), qui se dessaisit maintenant de cette enquête, les juges de la capitale devront décider de la mise en examen de ces individus.

«Les investigations ont permis d'inscrire résolument ces actions dans la très grande criminalité organisée», a précisé le Pnat, dans un communiqué commun avec la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), qui est désormais chargée des investigations.

Selon un communiqué du Pnat, sept de ces personnes étaient déjà détenues, et deux sont des mineurs.

Entre autres, les 21 suspects sont déférés pour huit chefs d'accusations : «association de malfaiteurs», «dégradations et destructions» ou encore «tentative de meurtre en bande organisée».

Une action organisée à l'aide de Telegram

Lundi, plusieurs personnes avaient été interpellées partout en France : en région parisienne, à Marseille, Bordeaux et Lyon. Cette opération de grande envergure avait été saluée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.

Entre le 13 et 21 avril, plusieurs centres pénitentiaires avaient été visés par des attaques, revendiquées par un mystérieux groupe se disant défenseur «des droits des prisonniers français». Le signe «DDPF» avait été retrouvé sur des lieux visés.

Outre les prisons, les véhicules personnels d'agents et même leur domicile avaient également été ciblés par l'attaque, organisée notamment via Telegram.



D'après un communiqué du Pnat, l'enquête a permis d'identifier un individu susceptible «d'être le créateur du premier compte Telegram intitulé DDPF et rédacteur du texte de revendication diffusé» sur la chaîne. L'homme est déjà détenu et connu pour des faits d'infractions de droit commun. Il serait proche de la DZ Mafia.