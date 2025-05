Rythme des vacances et des temps scolaires : Emmanuel Macron lance une convention sur l'enfance

L’Élysée a indiqué ce vendredi qu’Emmanuel Macron allait lancer au mois de juin une nouvelle convention citoyenne sur «les temps de l'enfant», à savoir notamment les temps de vacances et les horaires scolaires.

S’adapter au développement de l’enfant. Emmanuel Macron va lancer au mois de juin prochain une convention citoyenne sur «les temps de l'enfant», a indiqué ce vendredi 2 mai l’Élysée.

«Il me paraît nécessaire que l'on travaille à faire en sorte que l'organisation des journées de nos élèves soit plus favorable à leur développement et aux apprentissages, qu'un équilibre soit trouvé aussi pour faciliter la vie des familles», a indiqué le président de la République dans un entretien au Parisien.

Ainsi, un panel de Français tirés au sort sera chargé d'auditionner des experts et, ensuite, émettre des avis sur l'organisation des journées scolaires des mineurs : à quelle heure commencer les cours, les arrêter, quels cours mettre le matin, etc. La question du nombre de semaines de vacances sera également abordée.

En février dernier, Emmanuel Macron avait estimé que, «la France a des vacances plus longues que dans beaucoup de pays. (…) Il y a beaucoup de pays qui ne partent en vacances qu'à partir du 14 juillet. On a des vacances qui sont très très longues l'été.»

Trouver un consensus avec tous les acteurs

«Les enfants qui ne sont pas accompagnés par leurs familles vont perdre souvent du niveau scolaire (...) Le temps des enfants, c'est quelque chose qu'on va ouvrir, mais il faut que ce soit un peu discuté», avait-il dit.

«La convention citoyenne m'a semblé être l'outil de consultation des Français le plus adapté, car c'est une question très complexe qui nécessitera de dégager de nombreux consensus entre tous ceux qui sont touchés par ce vaste sujet, comme les parents, la communauté éducative y compris périscolaire, les collectivités locales et même les professionnels du tourisme», a ajouté le chef de l'État ce vendredi.

Lors de ses vœux pour l'année 2025, Emmanuel Macron avait laissé entrevoir le lancement d'une nouvelle convention citoyenne ou l'organisation d'un referendum en disant que les Français seraient amenés à «trancher» sur des sujets déterminants.

Deux commissions citoyennes ont déjà été organisées durant les mandats d’Emmanuel Macron : sur la fin de vie et sur le climat.

La commission citoyenne sur la fin de vie (CCFV) avait remis un rapport sur ce sujet en avril 2023, donnant lieu à une proposition de loi actuellement examinée à l'Assemblée nationale et votée d’ici la fin du mois de mai. Elle avait réuni à l'appel du gouvernement quelque 200 Français tirés au sort.