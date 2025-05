Grève SNCF : que réclament les cheminots ?

Plusieurs syndicats de la SNCF ont lancé un appel à la grève pour la semaine du 5 mai. Ce mouvement de protestation devrait être très suivi, touchant lourdement les voyages prévus pour le pont du 8 mai. Mais quelles sont leurs revendications ?

Toujours pas d'accord en vue. Si des tractations existent depuis plusieurs semaines entre la direction de la SNCF et les syndicats, un accord tarde à être trouvé, et la grève reste maintenue pour le moment. Celle-ci doit comment ce lundi 5 mai.

Les syndicats Sud-Rail et CGT-Cheminots réclament une meilleure rémunération et un nouvelle organisation du travail. Et si les discussions n'ont pour le moment pas avancées, c'est parce que «chacun montre ses muscles», résume Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail.

Très concrètement, la CGT-Cheminots demande une revalorisation de la prime de travail ainsi qu'une refonte de l'organisation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après le collectif.

De son côté, le Collectif national ASCT (CNA) demande, conjointement avec Sud-Rail, une meilleure prévisibilité des plannings ainsi qu'une augmentation de 100 euros par mois de la prime de travail.

Pas de revalorisation prévue du côté de la direction mais des «points d'étapes»

La direction de la SNCF a décidé de ne pas accepter les revendications des différents syndicats. Elle se justifie en évoquant l'augmentation moyenne de 2,2% des salaires lors des négociations annuelles obligatoires de novembre dernier, soit au-delà de l'inflation prévue en 2025 (1,5% selon la Banque de France).

S'il n'y a pas de hausse des salaires prévues pour le moment, le PDG du groupe ferroviaire Jean-Pierre Farandou s'est engagé dans une lettre interne à faire «un point d'étape» avant l'été «pour examiner la situation économique générale et nous comparer aux grandes entreprises», et un autre en septembre pour regarder le niveau de l'inflation.

Le PDG de la SNCF concède néanmoins des problèmes de planning, avec «de nouveaux outils qui ajoutent des contraintes». Mais Jean-Pierre Farandou estime que «les grèves catégorielles à venir chez SNCF Voyageurs n’auront pas de plus-value. Au contraire, elles fragiliseront durablement la SNCF», a-t-il expliqué.