Impôts : voici la nouvelle page à remplir par les locataires dans leur déclaration de revenus

Depuis le 10 avril dernier, les contribuables peuvent remplir leur déclaration des revenus de 2024. Cette année, un changement est venu se glisser cette année pour les locataires.

Une modification qui concerne plus de 30 millions de personnes. Cette année, une nouvelle page est venue s’insérer dans la déclaration de revenus. Elle s’adresse à l’ensemble des locataires, résidant dans le parc privé ou social.

Cette page découle de l’article 115 de la loi de finances pour 2025, qui impose aux locataires de fournir à l'administration fiscale, des informations détaillées sur leur logement et sur l'identité de leurs propriétaires.

Comment la remplir ?

Pour ce faire, le processus est simple. Les locataires doivent d’abord se rendre sur leur espace personnel, via le site impôts.gouv.fr. Il leur sera ensuite demandé de donner leur identité, ainsi que leurs données bancaires.

La page en question s’ouvrira ensuite. Les locataires devront indiquer différentes informations liées à leur logement : le département, la commune, l’adresse complète du bien, sa superficie, le nombre de pièces, l’étage, le numéro d’appartement, du bâtiment et la date du début de leur contrat de location.

Puis, plusieurs précisions concernant l’identité du propriétaire seront demandées, telles que le nom et prénom, sa date et son lieu de naissance. S’il s’agit d’une personne morale, il faudra préciser la dénomination et le numéro SIREN.

Si ces informations sont demandées à tous les locataires, ceux ayant déménagé en 2024 devront redoubler d’attention, puisqu’ils devront les fournir pour leur logement précédent et celui qu’ils occupent actuellement. Cette double déclaration a pour but de permettre à l’administration fiscale de réaliser un historique complet des biens mis en location en France en 2024.

Cette nouvelle page fait écho à la déclaration des biens immobiliers, instaurée en 2023 pour les propriétaires.