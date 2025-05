Islamophobie : une plate-forme de signalement en ligne attendue «fin mai» pour recenser les agressions antimusulmanes en France

Pour mieux appréhender les actes antimusulmans sous-déclarés, l'État et une association s'apprêtent à lancer une plate-forme de signalement en ligne.

En 2024, 173 faits antimusulmans ont été officiellement comptabilisés, 52% relatifs à des atteintes aux biens et 48% portant sur des atteintes aux personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Afin de lutter contre ces agressions, l'État, en lien avec l'Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans (Addam), travaillent sur une «plate-forme» de signalement en ligne.

Celle-ci devrait être disponible «avant fin mai» et devrait permettre «d'apporter des données tangibles aux législateurs», avec des «chiffres plus proches de la réalité», et «permettre aux décideurs publics de trouver des solutions à un phénomène grandissant», a expliqué le président de l'Addam, Bassirou Camara.

Un «sentiment d'inutilité»

Pour expliquer que les victimes sont aujourd'hui peu enclines à faire part de leurs agressions, Mathias Ott, le nouveau délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) avance plusieurs raisons: «une forme d'auto-censure probablement, de crainte aussi, et puis un sentiment d'inutilité de la démarche».

Une semaine après le meurtre d'Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard, par un homme insultant à deux reprises la religion de sa victime, mais qui nie avoir agi contre l'islam, l'émotion est grande dans la communauté qui déplore un «deux poids deux mesures».

De nombreuses personnes se sont insurgées contre le déplacement «trop tardif» du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'est rendu 48h après le meurtre à la sous-préfecture d'Alès, et contre des propos «stigmatisant» la communauté musulmane.

Les représentants des institutions musulmanes reçues mardi dernier par le président de la République ont aussi dénoncé le «climat islamophobe ambiant», avant de rencontrer le lendemain Bruno Retailleau lors d'une réunion prévue «de longue date».

Les trois premiers mois de l'année ont enregistré une augmentation spectaculaire des actes antimusulmans de 72% par rapport à la période en 2024 avec 79 cas recensés, selon le décompte du ministère de l'Intérieur.