«La CAF, sixième pilier de l’islam» : la justice saisie après les propos d’un candidat à la législative partielle de Saône-et-Loire

Dans une vidéo publiée sur X, Alexandre Hinger, candidat du Parti de la France à l'élection législative partielle de Saône-et-Loire, décrit la CAF comme étant le «sixième pilier de l'islam». Des propos qualifiés d'«ignobles» par le Parti socialiste qui a annoncé avoir déposé plainte auprès du procureur de la République.

Des propos choquants. «Quand on parle de l’islam, on parle souvent des cinq piliers que tout le monde connait, mais il y en a un sixième beaucoup moins connu et qui est pourtant fondamental dans cette religion. C’est le pilier de la CAF», a affirmé Alexandre Hinger, candidat du Parti de la France à l'élection législative de Saône-et-Loire, dans une publication partagée sur les réseaux sociaux.

Alexandre Hinger, candidat du Parti de la France et du Rassemblement de la droite nationale dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire, vous présente le 6e pilier de l'Islam : la CAF. pic.twitter.com/kOZIZ33rLC — Thomas Joly (@ThomasJoly732) April 23, 2025

Dans cette vidéo, publiée le 23 avril dernier, on peut voir le candidat d'extrême droite se mettre en scène devant le siège de la CAF du département. Il compare alors le bâtiment à une «mosquée géante» où les musulmans «font pèlerinage», chaque début de mois.

«Tous les cinq du mois, les fidèles se retrouvent prient et se retrouvent récompensés d'un don très généreux de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. [...] Nous qui sommes Français, avons beaucoup plus de difficultés à recevoir l'aide de ce lieu-là», a déclaré Alexandre Hinger sur la vidéo.

Des propos volontairement outranciers, habituels sur les réseaux sociaux du candidat du Parti de la France. Dans ses publications sur X, il met en garde contre «le cloaque musulman et LGBT» que «la France est à deux doigts de devenir» ou s'affiche avec Alain Soral, idéologue condamné notamment pour injures raciales et antisémites.

Une plainte déposée par le parti socialiste

Dans un communiqué publié, ce vendredi 2 mai, le PS annonce avoir saisi la justice pour ces «propos ignobles» sur les musulmans. C'est Clément Mugnier, également candidat à l'élection législative de la cinquième circonscription de Saône-et-Loire, qui a déposé la plainte auprès du procureur de la République.

Dans ce communiqué, Franck Charlier, premier secrétaire fédéral du PS de Saône-et-Loire, soutient la décision de Clément Mugnier. Pour lui, les mots du candidat du Parti de la France sont «une attaque frontale contre nos institutions, contre les Français bénéficiaires de droits sociaux et contre nos concitoyens de confession musulmanes». Il qualifie ces paroles d'«infectes, indignes et délibérément haineuses.»

Pour rappel, le premier tour du scrutin aura lieu le 18 mai prochain et le second tour le 25. Le 7 mars dernier, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection d'Arnaud Sanvert, ex-député RN, après un recours déposé par le député sortant qui contestait le décompte des voix.