Météo : qu’est-ce que le «thalweg», ce phénomène qui va brutalement faire chuter les températures en France

Après plusieurs jours de chaleur, la situation météorologique va basculer ce week-end sous l’effet d’un thalweg. Ce phénomène entraînera une nette dégradation du temps : orages généralisés, rafraîchissement marqué et retour à des températures plus proches des normales.

L’épisode de chaleur précoce qui a touché de nombreuses régions ces derniers jours prend progressivement fin ce week-end. En effet, une dépression en provenance de la péninsule ibérique remonte vers le sud de la France, entraînant une dégradation du temps. Instabilité, orages et chute notable des températures sont à prévoir.

Ce changement de situation est lié à un phénomène météorologique appelé thalweg, un terme d’origine allemande signifiant littéralement «chemin de vallée».

En météorologie, il désigne une zone allongée de basse pression atmosphérique, souvent associée à une perturbation ou à un front dépressionnaire.

Sur une carte représentant les champs de pression, le thalweg apparaît comme une excroissance d’une dépression s’étendant vers des latitudes plus basses. Il est parfois appelé «creux barométrique». Il correspond à un axe de basses pressions au sein duquel l’air est instable.

Chute rapide et significative des températures

Ces zones sont généralement le théâtre d’une forte activité atmosphérique : les vents y changent rapidement de direction et les mouvements verticaux de l’air y sont favorisés, créant les conditions idéales pour le développement de pluies orageuses.

Pour ce week-end, Météo-France prévoit donc une dégradation du temps, dès le samedi matin. Dans l'après-midi, les orages devraient s'étendre des Pyrénées au centre-est. Le temps restera plus calme ailleurs, sauf sur le Languedoc, sous l’influence d’entrées maritimes. Les températures amorcent une baisse dans le nord, mais restent très douces dans les autres zones.

Dimanche, une perturbation progressera vers le sud, avec un net rafraîchissement et un vent sensible au nord. Les orages se généraliseront au sud avec localement de la grêle et de fortes pluies.