Alpes-de-Haute-Provence : les parents d’une petite fille de 19 mois en détresse respiratoire parcourent 124 km en quête d’urgences pédiatriques

Installé aux Mées dans les Alpes-de-Haute-Provence, un couple a parcouru 124 kilomètres pour trouver des urgences pédiatriques habilitées à prendre en charge leur fillette de 19 mois, alors qu'elle se trouvait en détresse respiratoire.

Un très long périple. Alors que sa fille de 19 mois était touchée par une laryngite, une inflammation du larynx, un couple des Alpes-de-Haute-Provence a dû parcourir 124 kilomètres en voiture afin de trouver des urgences pédiatriques ouvertes. Un épisode cauchemardesque raconté par la maman, Christelle, aurpès de La Provence.

C'est en fin d'après-midi, le samedi 8 mars dernier, que la fillette fiévreuse a commencé à tousser. Ses parents ont alors décidé, par précaution, de l'emmener au centre médical le plus proche, à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), situé à moins d'une trentaine de kilomètres.

Mais entre temps, la situation a empiré. «Le temps qu'on fasse le trajet, elle était en détresse respiratoire», se désole Christelle, dans les colonnes de nos confrères provençaux. Le médecin appelle donc le Samu. Problème : les urgences pédiatriques de Manosque sont fermées. Le manque de personnel entraîne des fermetures à répétition la nuit dans ce service depuis plusieurs mois.

Direction l'hôpital de Gap

Les jeunes parents ont alors été contraints de voir plus loin : soit à Aix-en-Provence, à 80 km, ou à Gap, à une centaine de kilomètres. Mais le temps est précieux, puisque l'état de santé de l'enfant s'est dégradé, elle «avait de plus en plus de mal à respirer», précise sa mère.

Une fois arrivée à l'hôpital de Gap (Hautes-Alpes) aux alentours de 20h, la fillette a été immédiatement prise en charge. Mais le périple ne s'est pas achevé là, puisqu'elle a ensuite été héliportée au milieu de la nuit aux urgences de Marseille, avant d'être transférée à Manosque, le lundi soir. Ce sont finalement 400 kilomètres qui ont été parcourus par les parents au total. Mais fort heureusement, la petite fille est désormais sortie d'affaire.

Sollicité par nos confrères de la Provence, le Groupement Hospitalier Digne-Manosque a tenu à réagir, expliquant que le département ne dispose pas d'urgences pédiatriques, mais que les trois services d'urgence à savoir Digne-les-Bains, Manosque et Sisteron «sont habilités à recevoir des enfants et à organiser si besoin une orientation vers un service d'hospitalisation pédiatrique».