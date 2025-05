Cannes : 7 Italiens arrêtés après une tentative de vol d'une montre valant 600.000 euros au poignet d’un membre de la famille royale du Qatar

Vendredi 2 mai, sept voleurs présumés d'origine napolitaine ont été arrêtés après avoir tenté de dérober une montre de luxe du poignet d'un membre de la famille royale du Qatar, à Cannes (Alpes-Maritimes).

«Le beau monde attire les malfrats». Les voleurs avaient un plan qui visait un accessoire de luxe de la marque Richard Mille, estimé à quelque 600.000 euros. Ils ont été arrêtés ce vendredi, alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'acte à bord d'un scooter faussement immatriculé.

Le premier mis en cause a été placé en garde à vue et quatre de ses complices ont été arrêtés dans la foulée, alors qu'ils tentaient de fuir. Plus tard dans la journée, deux autres Italiens ont été interpellés dès leur arrivée à Cannes, avant même leurs repérages débutés.

Les voleurs ont été repérés grâce à un système de vidéo-surveillance et arrêté par la suite grâce à un dispositif de coordination entre la police municipale et la police nationale. Il sera encore renforcé durant l'été, comme l'a affirmé le commissaire principal.

Le directeur opérationnel de la police municipale de la ville de Cannes, Laurent Grapignon, a déclaré à propos de ce dispositif : «Il a été mis en place pour contrer les vols de montre. On a 60 effectifs engagés le matin et 60 l'après-midi. On a des patrouilles VTT, des patrouilles en moto, des patrouilles véhiculées et des patrouilles pédestres en permanence».

Cannes, Paris, Genève : les villes d'Europe les plus attractives

«On essaye d'être vigilants sur le comportement des gens et dès qu'un individu attire notre œil, on le surveille», a quant à lui déclaré un policier patrouillant sur la Croisette au micro de CNEWS.

Thierry Migoule, directeur du cabinet du maire de Cannes, a donné son point de vue quant à la visée de la ville de Cannes par les malfrats : «C'est un fléau qui nous atteint et qui atteint toutes les destinations qui sont attractives. Il y a du beau monde qui vient de l'ensemble de la planète et par conséquent, ça attire les malfrats».

Le commissaire principal de la ville de Cannes a quant à lui déclaré : «Ces criminels appartiennent à des équipes très spécialisées qui interviennent également à Paris, Genève, Londres ou encore en Allemagne».