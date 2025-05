Conclave : la légende de la papesse Jeanne, la femme qui a piégé l'Église

Les cardinaux électeurs vont se réunir dès le 7 mai pour élire le successeur du pape François lors d’un conclave. L’occasion de revenir sur la légende de la papesse Jeanne, une femme qui a trompé l’Église sur son sexe pour devenir souverain pontife.

Une femme qui a trompé l’Église. Le 7 mai prochain va s’ouvrir le conclave qui devra permettre aux cardinaux de désigner le nouveau chef de l’Église catholique. Selon la légende, au IXe siècle, une femme aurait réussi à se faire élire pape en 855.

Selon la légende, l’histoire de Jeanne a commencé lorsqu’elle a quitté l’Allemagne pour suivre des études avec son amant. Les femmes n’ayant pas le droit d’étudier, elle a pris le nom de Jean et s’est travestie en homme.

Arrivée à Rome après la mort de son amant, elle est parvenue, toujours sous travestissement, à intégrer la Curie et à être nommée cardinal. À la mort du pape Léon IV en 855, le conclave désigne Jeanne pape et elle devient souverain pontife sous le nom de Jean VIII.

Une seconde légende

La supercherie n’a été découverte que 25 mois plus tard. En effet, la papesse Jeanne aurait entretenu une liaison avec un jeune clerc et serait tombée enceinte. C’est durant la Fête-Dieu de 858 que la jeune femme a accouché devant l’ensemble des fidèles présents lors de la procession.

En fonction des historiens de l’époque, la papesse Jeanne serait morte en couche ou bien lapidée par la foule pour avoir trahi d’Église.

Cette légende en a entraîné une seconde. En effet, pour éviter d’être à nouveau trompée par une femme, la Curie aurait mis en place une procédure permettant de vérifier la virilité du pape élu.

Ainsi, avant de pouvoir enfiler son habit et de se présenter aux fidèles, le pape doit s’asseoir sur une chaise percée et voir ses organes génitaux inspectés par un ecclésiastique. Ce dernier doit alors déclarer la phrase latine «Duos habet et bene pendentes» pour confirmer que le pape est un homme. Une phrase qui signifie «Il en a deux et bien pendants», en référence à ses parties intimes.