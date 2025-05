Cryptomonnaies : séquestration, doigt sectionné, rançon... Ce que l'on sait de l'enlèvement du père d'un entrepreneur français en Essonne

Quatre personnes ont été interpellées au sujet du kidnapping du père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies. Il avait été enlevé en plein Paris et une rançon avait été demandée en échange de sa libération, jeudi 1er mai.

En pleine matinée, dans le 14e arrondissement de la capitale, un père de famille a été kidnappé par quatre malfaiteurs cagoulés. Il a été placé dans un fourgon de livraison, comme l'a précisé parquet de Paris ce samedi 3 mai.

Sans dévoiler le montant demandé par ces quatre kidnappeurs, le parquet a écrit : «La victime s'avérait être le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, les faits étant accompagnés d'une demande de rançon». Mais Le Parisien a révélé que la somme demandée était comprise entre 5 et 7 millions d'euros, demandés en virement bancaire. Cette somme ne leur a pas été versée.

L'homme a été retrouvé blessé, avec un doigt en moins

Après de longues procédures menées par les autorités, l'homme séquestré a été libéré samedi 3 mai, vers 21 heures. Le parquet précise que «la victime était retenue dans un logement situé dans l'Essonne». Une source proche du dossier a confirmé l'information selon laquelle le père de famille serait blessé et a précisé qu'il aurait un doigt sectionné.

Un immense bravo aux enquêteurs qui ont fait un travail exceptionnel pour libérer cet homme et pour interpeller ses ravisseurs. Merci à @NunezLaurent et à la @prefpolice pour leur engagement décisif. https://t.co/e7PUr2OxzV — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 3, 2025

Réagissant à l'assaut mené par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) au sein du paviollon où l'homme était pris en otage, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi sur le réseau social X : «Un immense bravo aux enquêteurs qui ont fait un travail exceptionnel pour libérer cet homme et pour interpeller ses ravisseurs».

Pas la première affaire de kidnapping dans le monde de la cryptomonnaie

Les investigations sont désormais menées par la brigade de répression du banditisme (BRB) et la police judiciaire. la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) et la BRI ont également été mobilisées. Une enquête a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, extorsion avec arme, le tout en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs criminelle.

Cet enlèvement, suivi d'une séquestration avec demande de rançon en cryptomonnaie intervient un peu plus de trois mois après le rapt du cofondateur de Ledger, société spécialisée dans les cryptoactifs. Le 21 janvier, au petit matin, David Balland et sa compagne avaient été kidnappés à leur domicile à Méreau (Cher). L'alerte avait été donnée par Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balland, accompagnée d'une importante demande de rançon en cryptomonnaie.