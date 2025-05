Journée internationale des pompiers : pourquoi y a-t-il de moins en moins de jeunes volontaires ?

Le 4 mai est la journée internationale des sapeurs-pompiers. Une vocation impliquant un engagement profond au service des autres, mais le métier semble être de moins en moins considéré et le recrutement peut s'avérer difficile.

Les sapeurs-pompiers souffrent d'une perte de nombreux éléments ces dernières années. Malgré les campagnes de recrutement intenses, la tendance est négative.

Lors des 20 dernières années, la France a vu son effectif total baisser de 30.000 éléments dont 7.000 volontaires. Des pertes colossales, que les différentes brigades veulent endiguer en lançant des campagnes de recrutement massives. D'ici à 2030, l'objectif est de pourvoir 50.000 postes de volontaires. La situation est telle que certaines casernes craignent que leur efficacité ne soit perturbée par le manque d'effectif.

78% des sapeurs-pompiers français sont des volontaires

Les volontaires sont particulièrement importants dans l'écosystème des pompiers de l'Hexagone. Sur le site officiel des sapeurs-pompiers, il est d'ailleurs écrit que «les sapeurs-pompiers volontaires représentent 78% des sapeurs-pompiers de France».

Plus que le manque de pompiers, c'est le profil recherché qui est rare. Pourtant, les attentes ne sont pas particulièrement précises, comme le confie Philippe Cassignol, conseiller départemental référent pour le volontariat à TF1. «On a très peu de pompiers qui font 30 ou 40 ans. On ne veut pas des athlètes, on veut des hommes et des femmes tout à fait ordinaires qui arrivent à courir un petit jogging, faire quelques pompes et quelques tractions, c'est tout ce qu'on veut», a déclaré Philippe Cassignol.

Les conséquences de ce manque de personnel se font déjà ressentir : dans certaines villes, les pompiers se font parfois rares, et ce sont d'autres casernes, parfois plus lointaines du lieu d'intervention, qui doivent officier.

«Les interventions sont plus sociales et éloignées de la mission première d'incendie»

Pour expliquer cet échec, Claude Kleinmann, volontaire depuis 45 ans dans le Bas-Rhin, évoque plusieurs aspects : «Le réseau de volontariat s’essouffle, les jeunes n’ont plus trop envie de s’engager, l’engagement est vu comme une contrainte. Les interventions sont plus sociales et éloignées de la mission première d'incendie. Maintenant, il nous arrive de passer trois heures à l’hôpital à attendre que le patient puisse être pris en charge».

Chargée du recrutement des jeunes pompiers, Zoé Joseph, perd espoir. «C’est même difficile de recruter des JSP (jeunes sapeurs-pompiers)», dit-elle, avant de déplorer que «la dernière fois que nous sommes allés dans un collège, les jeunes nous disaient bonjour, mais ne nous posaient pas de questions».

Pour inverser cette tendance, la responsable des ressources humaines au service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne, Valérie Leclerc, porte ses espoirs sur la mise en avant de la noblesse du métier.

«Les jeunes ont un accès à Internet qui permet la remise en question de la parole du commandement. Il faut entretenir la confiance, leur donner le sens de l’action et être exemplaire en tant que manager. La nouvelle génération recherche un sens à ses activités, et nous avons un sens qui est noble. A nous de le valoriser», a déclaré Valérie Leclerc.