Paris : attention, cette ligne de métro sera fermée toute la semaine, du 5 au 11 mai

La ligne 10 du métro parisien va être fermée aux usagers du lundi 5 au dimanche 11 mai inclus, de Pont-de-Saint-Cloud à Duroc, en raison du remplacement des matériels roulants.

En effet, sur cette semaine, les équipes procéderont au renouvellement des appareils de voie à Porte d’Auteuil, ainsi qu'au remplacement des rails entre les stations Michel-Ange – Molitor et Boulogne – Jean Jaurès, indique la RATP.

Un bus de remplacement assurera la liaison entre le terminus habituel à l'ouest et Duroc.

[#travaux#ligne10] La #ligne10 sera interrompue entre les stations Duroc et Boulogne - Pont de Saint-Cloud, du 5 au 11 mai 2025 inclus.

Durant cette période un bus de remplacement circulera et desservira les stations fermées. #RATP

— Ligne 10 (@Ligne10_RATP) April 30, 2025