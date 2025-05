Paris et Ile-de-France : pourquoi les musées sont-ils gratuits ce dimanche ?

Chaque premier dimanche du mois, les musées parisiens et franciliens offrent une entrée gratuite aux visiteurs. Une mesure qui vise à favoriser l’accès à la culture pour tous.

Comme chaque premier dimanche du mois, le musée d’Orsay, le musée Picasso et plus globalement tous les musées de la capitale ouvriront leurs portes gratuitement aux visiteurs.

Cette mesure, mise en place par le ministère de la Culture, vise à favoriser l’accès à la culture pour tous, en particulier pour les personnes qui n’ont pas toujours les moyens de payer l’entrée des musées.

Une offre à échelle de l’Île-de-France

Ainsi, si les curieux peuvent se rendre ce dimanche à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, au musée Rodin ou encore à celui des Arts et Métiers, ils pourront également quitter la capitale.

En effet la gratuité s’applique aussi à l’Île-de-France. Il est ainsi possible de se rendre gratuitement au Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), de Vitry-sur-Seine, mais aussi au Château de Vincennes, ouvert de 10h à 19h, en passant par le musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard et la Basilique Cathédrale de Saint-Denis.