Affaire des sondages de l'Elysée : Claude Guéant de retour devant la justice ce lundi

L'ancien ministre, Claude Guéant, refait face à la Justice ce lundi 5 mai. Il fait appel à une décision rendue il y a trois ans, le condamnant à une peine de huit mois de prison ferme dans l'affaire des sondages de l'Élysée, qui avait secoué le mandat du Républicain.

La cour d’appel de Paris va se pencher, à partir de ce lundi 5 mai, sur le rôle de Claude Guéant, dans l’affaire des sondages de l’Élysée. Il y a trois ans, l’ancien secrétaire général de l’Élysée avait déjà été condamné à une peine de huit mois de prison ferme.

A l’issue du procès en première instance, le président du tribunal avait dénoncé des infractions ayant «porté une grave atteinte à l’autorité de l’État» et «jeté le discrédit sur la présidence de la République française et la haute fonction publique».

Claude Guéant, déjà condamné dans une autre affaire à un an de prison dont huit mois ferme, avait donc été condamné à son absence.

À cette époque, le tribunal avait estimé que Claude Guéant, qui exerçait une «fonction éminente» au «cœur de la présidence de la République» sous Nicolas Sarkozy, avait trahi son «devoir de probité». Il avait néanmoins été relaxé des poursuites pour des faits de détournement de fonds publics par négligence.

De son côté, l’ancien chef de l’État, Nicolas Sarkozy, n’a jamais été mis en cause dans ce dossier : il était couvert par l’immunité présidentielle garantie par la Constitution.

Claude Guéant demande la relaxe

Pour rappel, ce dossier politico-financier concerne une commande d’études d’opinion sous le mandat de Nicolas Sarkozy.

Au cours de cette affaire, le tribunal avait jugé que des millions d’euros en conseil politique et sondages facturés à l’Élysée entre 2007 et 2012 par Patrick Buisson, alors conseiller de l’ancien dirigeant français et l’ex-sondeur Pierre Giacometti, ainsi que par l’Institut Ipsos, avaient fait l’objet de favoritisme : car ils étaient passés dans des appels d’offres préalables.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, Claude Guéant cherche la relaxe.

Pour son avocat, Maître Philippe Bouchez El Ghozi, «il y avait à l’époque des arrêts du Conseil d’État, un certain nombre de décisions de justice qui permettaient de considérer qu’il n’y avait pas de contrôle sur l’utilisation des crédits dont disposait la présidence de la République».

Un autre jugement en septembre

Le procès ne devrait durer que trois semaines, notamment à cause de l’état de santé de l’ancien secrétaire général de l’Élysée. Ce dernier souffre de plusieurs pathologies ayant nécessité, encore récemment, une opération chirurgicale.

Il était déjà devant la justice entre janvier et mars dernier, au procès du supposé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant était alors soupçonné d’avoir été un intermédiaire permettant d’obtenir ces fonds.

S’ajoute donc une possible nouvelle condamnation : le parquet a requis contre lui six ans de prison et 100.000 euros d’amende. Le jugement de cette affaire sera rendu le 25 septembre.

Dans l’affaire des sondages, Claude Guéant fait appel avec Pierre Giacometti, lui-même condamné à six mois de prison avec sursis et 70.000 euros d'amende pour recel de favoritisme il y a trois ans. Sa société, No Com, avait été condamné à une amende de 300.000 euros.