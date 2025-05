Enfants décédés : voici ce qui va changer pour les frais bancaires de succession

Le Parlement a définitivement adopté un texte ce lundi 5 mai pour supprimer certains frais bancaires de succession quand il s’agit d’un enfant décédé.

Une loi en soutien du chagrin. Le Parlement a définitivement adopté un texte qui vise à supprimer certains frais bancaires de succession liés au décès d'un enfant. Cette proposition de loi de la députée socialiste Christine Pirès Beaune veille à ce que les parents qui perdent un enfant mineur ne doivent désormais plus s'acquitter de frais pour clôturer son livret bancaire, une tâche douloureuse pour les proches souvent perçue comme une «taxe sur le deuil».

Un moyen de «protéger les familles»

Le texte soutenu par le gouvernement a achevé son parcours au Parlement, démarré depuis plus d'un an après un ultime vote unanime du Sénat ce lundi. «Ce texte apporte une amélioration concrète et immédiate dans la vie de millions de Français confrontés, dans une période de deuil, à des frais bancaires parfois extravagants», s'est réjoui le Parti socialiste dans un communiqué.

La mesure la plus évocatrice vise à supprimer les frais bancaires de succession pour les héritiers dans les cas où la personne décédée est mineure. «À la peine de l'absence ne doivent pas s'ajouter des frais bancaires excessifs, souvent mal compris et peu lisibles pour nos concitoyens», a appuyé la ministre déléguée à l'Économie sociale et solidaire Véronique Louwagie, saluant «une avancée pour protéger les familles et assurer la confiance dans le système bancaire».

Avec cette nouvelle loi, les successions les plus simples ou celles mettant en jeu des sommes inférieures à un seuil évolutif, actuellement fixé à 5.910 euros seront aussi couvertes. Dans les autres cas, non couverts par la gratuité des frais bancaires sur succession, le montant de ces derniers serait plafonné à 1% du total des sommes détenues, dans la limite d'un montant fixé par décret.