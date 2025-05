Météo : à quoi s’attendre pour le pont du 8-Mai ?

La semaine sera marquée par un nouveau week-end prolongé, celui du pont du 8-Mai. Celui-ci ne devrait pas être ensoleillé pour tout le monde.

Le sud du pays sous la pluie. Le pont du 8-Mai sera moins ensoleillé que celui du 1er-Mai. Une météo qui ne sera pas au beau fixe pour les chanceux qui seront en week-end.

La journée du jeudi 8 mai sera la seule du pont à être quasi totalement épargnée par la pluie. En effet, malgré la présence de nuages, le soleil sera de la partie. De la pluie est notamment prévue par Météo-France à Gap, Tarbes, Bourg-Saint-Maurice et en Corse.

Côté températures, les maximales pourraient atteindre 20 °C à Marseille et Montpellier et 21° C à Perpignan.

Grand soleil dans la partie nord

Dès vendredi, le temps va se dégrader sur la quasi-totalité du territoire. Seul l’extrême nord du pays doit être épargné par la pluie. Côté mercure, il fera 21 °C à Marseille, Ajaccio et Montpellier.

La pluie va s’installer pleinement sur le sud du pays samedi et dimanche et sur une partie de la Bretagne. En revanche, le nord profitera d’un grand soleil durant la fin du pont du 8-Mai.

Encore une fois, Belfort, Strasbourg et Metz vont enregistrer les températures les plus basses ce samedi avec 13 °C et Ajaccio les plus hautes avec 22 °C. Il en sera de même pour la journée de dimanche.