Présidentielle 2027 : Edouard Philippe pourrait se retrouver face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella au second tour, selon un sondage

Un duel entre Edouard Philippe et Marine Le Pen ou Jordan Bardella au second tour de la présidentielle de 2027 semble de plus en plus probable, selon un sondage Ifop réalisé en avril auprès de 10.000 personnes, pour l'observatoire de statistiques Hexagone.

Une présidentielle qui se précise. Selon un sondage réalisé par Ifop pour l'observatoire de statistiques Hexagone, le Rassemblement national maintient sa place au second tour quel que soit son candidat.

En effet, selon cette étude, le RN se place largement en tête du premier tour de l’élection présidentielle 2027. Ainsi, sans grande différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, le candidat du parti obtient entre 32% et 35% des intentions de vote.

Partant du principe que la gauche sera divisée lors de cette présidentielle, avec a minima deux candidatures – celle de Jean-Luc Mélenchon et une autre – le sondage estime que c’est le candidat du bloc central qui se qualifiera pour le second tour.

Ce serait donc l’ancien Premier ministre Edouard Philippe qui ferait face au Rassemblement national lors du second tour. Candidat unique du bloc central, il est crédité par Ifop de 22% des intentions de vote contre 14% pour Gabriel Attal dans la même situation.

Raphaël Glucksmann surpasse Jean-Luc Mélenchon

La gauche désunie se retrouve une nouvelle fois en troisième position, selon l’étude. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la seconde candidature de gauche serait portée par le socialiste Raphaël Glucksmann, ce dernier surpasserait Jean-Luc Mélenchon de deux points avec respectivement 15% et 13% des intentions de vote.

A contrario, si François Ruffin est le candidat de la gauche face à Jean-Luc Mélenchon, ce dernier conservera son avance avec 12% des intentions de vote contre 10%.

A droite, deux éventualités sont étudiées pour représenter les Républicains, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Si le ministre de l’Intérieur fait mieux que son collègue député, aucun des deux ne dépasse les 10% si Edouard Philippe (ancien LR) se présente.

Pour ce qui est des résultats du second tour, lors d’un match Edouard Philippe contre Jordan Bardella, les candidats restent à égalité. Pour ce qui est de Marine Le Pen, elle s’inclinerait avec 48%. Néanmoins, il faut noter que 28% des sondés n’ont formulé aucune intention de vote pour ces éventuels seconds tours.

Jordan Bardella l’emporterait également face à Gabriel Attal (52/48), Bruno Retailleau (53/47) et Jean-Luc Mélenchon (67/33). Cependant, là encore, la part de sondés n’ayant pas encore d’opinion est très élevée, jusqu’à 41% dans l’hypothèse RN/LFI.