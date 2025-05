Routes, ferroviaire et fret maritime : François Bayrou et 3 ministres à Marseille ce lundi pour plancher sur les transports de demain

Ce lundi 5 mai, le Premier ministre François Bayrou, accompagné de trois autres membres du gouvernement, se rend à Marseille pour lancer une réflexion sur le financement des infrastructures de transport et des mobilités jusqu'en 2040.

Quel transport pour demain et comment les financer ? Tel est le thème de la conférence «ambition France Transports» qui commence ce lundi 5 mai à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Preuve que le sujet est d'une importance stratégique, le Premier ministre François Bayrou fait le déplacement en personne.

Le chef du gouvernement est attendu sur place ce lundi, accompagné de trois autres ministres : François Rebsamen (ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation), Philippe Tabarot (Transports) et Amélie de Montchalin (Comptes publics).

En amont de l'événement, Dominique Bussereau, président de la conférence, en a résumé l'enjeu : «Il s'agit de sortir des scénarios sur les financements des mobilités et des infrastructures sur la période 2026-2040».

Transport du quotidien, mobilité routière, ferroviaire, fret...

Sur la forme, cette conférence est organisée sous forme de quatre ateliers successifs. Chacun rassemble entre 15 et 20 élus, professionnels ou économistes.

Un atelier est dédié au financement des transports du quotidien, un autre concerne la mobilité routière, notamment les autoroutes, un troisième est consacré au sujet du ferroviaire et enfin un dernier au fret.

L'idée de ces réunions est aussi de trouver un système de financement «durable, robuste et pérenne», comme l'a indiqué le gouvernement.

En France, le réseau ferroviaire est, en moyenne, âgé de 29 ans. Il souffre de la comparaison avec ses voisins allemand et suisse, où il est respectivement vieux de 17 ans et 15 ans.

La fin des concessions autoroutières sur la table

Considérations environnementales obligent, les besoins en financement sont importants. Plus que jamais, il semble nécessaire de développer massivement les transports collectifs et d'entretenir les infrastructures déjà existantes (routes, rail, ponts, gares) qui s'usent de plus en plus vite, notamment à cause du changement climatique.

Enfin, une autre interrogation entourera les concessions des autoroutes françaises. Vinci, Eiffage ou encore Abertis ont des droits qui courent jusqu'en 2031 voire 2036.

Les réflexions porteront donc sur l'avenir et la possibilité de revenir à un mode de gestion direct par l'Etat.

Un rapport des sénateurs Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, datant de 2023, avance que les déplacements des citoyens français et le transport de marchandise représentera un coût total de 100 milliards d'euros d'ici à 2030 (fonctionnement et investissements confondus).