Aviation : le premier Concorde de série est désormais classé monument historique

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé lundi le classement au titre des monuments historiques du Concorde numéro 201, le premier exemplaire de série de l'avion supersonique franco-britannique.

Un avion mythique. Le premier Concorde produit en série a été classé au titre des monuments historiques par la ministre de la Culture, Rachida Dati, le lundi 5 mai.

✈️ J’annonce le classement au titre des monuments historiques de l’avion Concorde n° 1 et de l'ensemble de ses équipements. Cet avion a incarné la force industrielle et la capacité d’innovation de la France sur le plan aéronautique. Il a été aussi un symbole de notre capacité de… pic.twitter.com/KcXZ5Ubaxv — Rachida Dati ن (@datirachida) May 5, 2025

«Cet avion a incarné la force industrielle et la capacité d’innovation de la France sur le plan aéronautique. Il a été aussi un symbole de notre capacité de coopération internationale. Cet avion, pionnier des vols supersoniques, est resté dans les mémoires», a-t-elle expliqué dans un message publié sur X.

Un appareil dédié à l'obtention des certifications

Si la ministre a présenté l'appareil comme le «Concorde n°1», il s'agit plus précisément du Concorde n°201, le premier exemplaire de ceux produits en série. Auparavant, deux prototypes ont été construits et deux avions de pré-production ont été assemblées pour différents tests.

Le Concorde n°201, immatriculé F-WTSB, a effectué son premier vol le 6 décembre 1973. Il était destiné à l'obtention des différents certificats de navigabilité, documents indispensables pour permettre au reste de la flotte de transporter des passagers et à former les équipages.

Exposé à Blagnac depuis 2015

Il a effectué son dernier vol le 19 avril 1985 jusqu'à Toulouse, où il a orné l'entrée du site Airbus de Saint-Martin du Touch. Depuis le 14 janvier 2015, il est exposé au musée aéronautique Aeroscopia, situé à Blagnac (Haute-Garonne), où les visiteurs peuvent monter à bord.

Le premier #Concorde inscrit au titre des Monuments historiques est le Concorde 201 F-WTSB 🤩



Plus de 50 ans après son tout premier vol, Concorde devient objet patrimonial et s'inscrit dans l'Histoire✨



RDV les 1 et 2 mars au musée pour célébrer cette nouvelle ensemble ✈️ pic.twitter.com/7ZVhYzon0H — Musée aeroscopia (@aero_scopia) November 22, 2024

Inscrit au titre des Monuments historiques le 11 octobre 2024 en tant qu'objet mobilier, il a donc été classé le 5 mai 2025 aux Monuments historiques, le plus haut degré de protection, avec l'ensemble de ses équipements.

Cinq Concorde entièrement conservés exposés en France

Au total, 20 exemplaires du Concorde ont été construits et 18 d'entre eux ont été conservés, dont 6 en France. Le premier prototype (le n°001) est exposé au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (Seine-Saint-Denis) et le second appareil de pré-production (le n°102) est exposé au Musée Delta d'Athis-Mons (Essonne).

Le nez basculant de Concorde, comment ça marche ? Démonstration avec Sierra Alpha au Musée Delta. Action ! pic.twitter.com/Kh1EzFWNmn — LeFanaDelAviationMag (@FanaAviationMag) March 1, 2025

Outre le n°201, le musée Aeroscopia héberge également le n°209, qui a transporté des passagers entre 1976 et 2003. Le musée du Bourget expose lui, en plus du prototype n°001 le Concorde n°213, qui a volé entre 1978 et 2003.

Le dernier Concorde conservé en l'état sur le sol français est le n°215, exposé au sein de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, à Roissy-en-France (Val-d'Oise). Une petite partie du fuselage de l'appareil n°211, accidenté dans les années 1980 et qui a servi de réservoir de pièces détachées au reste de la flotte d'Air France, est conservée à Dugny, près du Bourget.

Incliné de manière à laisser penser qu’il décolle, le Concorde F-BVFF dit « FoxFox » se tient au cœur de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, là où il a été le roi pendant presque 30 ans.



Une véritable légende qu’on ne peut cesser d’admirer.#avgeek#concorde#airfrance#takeoffpic.twitter.com/1DMN5Ai8BX — Dordevic Nesha (@Dordev) August 17, 2023

Les autres aéronefs sont éparpillés aux quatre coins du monde, sept exemplaires au Royaume-Uni, trois aux Etats-Unis, un en Allemagne et un à la Barbade.

Un avion unique dans l'histoire

À ce jour, le Concorde est le seul avion supersonique civil de l'Histoire. Fruit d'une coopération entre le constructeur français Sud-Aviation et le britannique British Aircraft Corporation, il a marqué l'ère de l'aéronautique.

Il était capable de voler à Mach 2,02, soit environ 2.172 km/h, et de relier Paris à New York en seulement 3h30, contre 8h pour un vol classique. Certaines innovations apportées par Concorde, comme le joystick et les commandes de vol électriques, sont utilisés sur les avions de ligne les plus modernes.

En service au sein d'Air France et de British Airways entre 1975 et 2003, les Concorde ont été de moins en moins utilisés au fil des ans, minés par une consommation de carburant importante et un manque de rentabilité.

L'accident du vol 4590 d'Air France, qui s'est écrasé au décollage sur un hôtel de Gonesse, près de Paris, le 25 juillet 2000, et qui a fait 113 victimes dont 4 au sol, a précipité le retrait du service de ces appareils.