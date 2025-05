Grève SNCF : «90% des trains vont rouler ce week-end», assure le PDG Jean-Pierre Farandou

Malgré la grève annoncée, «90% des trains vont rouler ce week-end», a assuré ce mardi le PDG de la SNCF.

Au micro de France Inter, le patron de la SNCF a vivement critiqué la grève prévue en fin de semaine (9, 10 et 11 mai) qu'il juge «incompréhensible». Il annonce un service «quasi normal» pour mercredi et jeudi et de faibles perturbations pour les retours.

Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a commencé par présenter ses excuses auprès des passagers : «J'ai une pensée pour les voyageurs, je suis désolé qu'on les embête avec ces grèves».

«Personne ne sera laissé à quai», promet Jean-Pierre Farandou

«Il a ceux qui prennent le TGV mais aussi le service public car des lignes de banlieue en Ile-de-France sont touchées et quelques TER en province. Nous faisons tout pour offrir des trains à nos clients. En ce qui concerne les TGV, nous sommes assez confiants. Tous les départs vont bien se passer car il n'y a quasiment pas de grève mercredi et jeudi, donc le service sera quasi normal. Mais la question est pour les retours car le mouvement s'organise pour les 9, 10 et 11 mai», a-t-il anticipé. A noter que tous les billets pris pour des trains TGV Inoui comme Ouigo sont échangeables et remboursables sans frais du 5 au 11 mai inclus.

Il reprend, en affirmant : «Ce qu'on peut dire, c'est que nous allons faire rouler un maximum de trains. On va prévenir chacun de nos clients. On pense qu'on pourra ramener tout le monde, pas forcément avec les trains précisément prévus initialement mais il y aura des trains pour tout le monde dimanche. Personne ne sera laissé à quai».

«Je pense que 90% des trains vont rouler. On l'a déjà fait, on a déjà eu à faire face à une grève des contrôleurs TGV, en février 2024 et on avait fait rouler 80% de nos trains dont 100% sur les vallées alpines car on était en ambiance sport d'hiver. La plupart des clients auront donc leur train et certains autres verront leur plan changé d'une heure ou deux».

«la revendication principale, c'est encore de l'argent»

Au moment de commenter les revendications soutenues par cette grève, le PDG de la SNCF n'a pas mâché ses mots : «Cette grève est incompréhensible. Elle est surtout incompréhensible pour les Français, qui voudraient pouvoir aller voir leurs amis, leur famille. Tout va mal, il y a des problèmes militaires à l'est de l'Europe, des problèmes géo-économiques avec le président Donald Trump qui fait des misères à l'économie mondiale, du chômage qui commence à arriver, etc. Je crois que les Français ne comprennent pas bien pourquoi quelques catégories de cheminots revendiquent encore pour de l'argent. Il faut être clair : la revendication principale, c'est encore de l'argent».

"La rémunération a augmenté de près de 20% à la SNCF en quatre ans, alors que l’inflation, c’est 14,5%", précise le président du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou.

Il assure également que "l'emploi augmente à la SNCF".

Evoquant son bilan lors des négociations précédentes, l'ancien président de Keolis montre toutes les concessions qu'il a accordées à ses employés : «Je travaille pour tous les cheminots. Je n'aime pas trop les revendications catégorielles. Je suis le patron de 150.000 cheminots. On a fait beaucoup en social pour tout le monde. D'abord la rémunération, elle a augmenté en 4 ans de presque 20%, à la SNCF, alors que l'inflation est à 15%. On a fait 1 point de plus que l'inflation pendant toutes les années de problème de pouvoir d'achat. Donc la rémunération a été mieux que préservée, elle a été améliorée. L'emploi, lui, pour la première fois depuis les 35 heures, il augmente. On a par exemple fait +11% de contrôleurs».