Grève SNCF : voici les prévisions de trafic ligne par ligne ce mercredi en Ile-de-France

Alors qu'un important mouvement social touche la SNCF depuis ce lundi 5 mai, le trafic des trains et des RER restera «perturbé» mercredi 7 mai dans la région francilienne. Un retour à la normale est néanmoins prévu pour le jeudi 8 mai.

Les galères continuent sur les rails en Île-de-France. Pour la troisième journée consécutive, le trafic des trains et des RER circulant en région parisienne sera de nouveau perturbé ce mercredi 7 mai.

En cause, un mouvement de grève initié par des syndicats de cheminots qui réclament l'amélioration des conditions de travail.

Le trafic des RER C, D et E fortement perturbé

Dans le détail, le trafic sur la ligne A du RER sera normal. Sur la ligne B, il faudra prévoir 1 train sur 2 au nord de la ligne et 2 trains sur 3 au sud de la ligne. Aucun changement de train ne sera nécessaire en gare de Paris Nord.

Sur le RER C, seul 1 train sur 2 circulera sur l'ensemble de la ligne. Les circulations seront encore plus perturbées sur la ligne D. Il faudra prévoir 1 train sur 3 entre Corbeil-Essonnes et Creil, 1 train sur 2 entre Melun et Goussainville.

Il n'y aura qu'1 train sur 5 aux heures de pointe entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes et aucune circulation entre Juvisy et Melun via Ris Orangis.

Sur la ligne E du RER, 1 train sur 3 circulera.

Le réseau Transilien également délicat

Concernant le réseau Transilien, le trafic sera fortement perturbé sur la ligne R, puisque seul 1 train sur 2 circulera entre Paris et Montereau via Moret et entre Paris et Montargis, seulement aux heures de pointe. Il n'y aura aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy.

Sur les lignes H et N, il faudra prévoir 1 train sur 2 et sur les lignes J, K, P et U, 2 trains sur 3 circuleront. Enfin, le trafic sera normal sur les lignes L et V, ainsi que sur les lignes de tramway T12 et T13.

La SNCF encourage les franciliens qui le peuvent à opter pour le travail ou à reporter leurs déplacements. Ceux qui doivent impérativement prendre les transports sont invités à se rendre sur l'application Île-de-France Mobilités, le site transilien.com et l'application SNCF CONNECT afin de consulter les calculateurs d'itinéraires avant de se rendre en gare.

Par ailleurs, l'entreprise publique attend «un retour à la normale du trafic pour le jeudi 8 mai».