Maladie de Carré : quel est ce virus mortel pour les chiens qui fait un retour inquiétant en France ?

Alors qu’elle semblait avoir disparu de la circulation, la maladie de Carré, redoutée pour ses effets mortels sur les chiens, est de retour en France. Une dizaine de décès suspects de renard ont ainsi été observés dans les montagnes de la Savoie.

Une situation préoccupante. Les services de l'office français de la biodiversité (OFB) ont enregistré une petite dizaine de décès suspects de renards depuis quelques jours. Après analyse, ces décès ont pu être attribués à une nouvelle souche de la maladie de Carré, déjà observée notamment en Suisse. Une situation qui inquiète les vétérinaires, notamment en raison de son danger pour les chiens domestiques.

La maladie de Carré doit son nom au docteur Henri Carré, vétérinaire français. Elle est due à un virus de la famille des Paramyxoviridae. Ce dernier présente des similitudes avec les virus à l’origine de la rougeole chez l’homme et de la peste bovine. En France, il a été observé chez plusieurs animaux sauvages, comme le renard, le loup et le raton-laveur. S'il est transmissible aux chiens, ce virus ne peut heureusement pas contaminer les hommes.

neuf cadavres découverts en savoie

Cette semaine, un cadavre de renard a été retrouvé dans un pré aux alentours de Moûtiers (Savoie). Il est l'une des premières victimes du retour de la maladie de Carré dans la région. «Ici, le renard se déplaçait mal et peu, certains deviennent aveugles en quelques jours», explique Marie Durozard technicienne environnement à l'OFB pour France 3 régions. «Ils ont un comportement étrange et meurent dans les quelques jours», poursuit l'experte.

Si quelques cas avaient déjà été signalés à l'OFB en 2019, c'est à la sortie de l'hiver dernier que les agents ont noté au moins huit renards retrouvés morts, notamment dans la vallée de la Tarentaise. «On n'avait plus l'habitude de voir cette maladie, cette résurgence est inattendue», explique Arnaud Chartrain, chef service à l'OFB de Savoie. «Il est probable que cela prenne de l'ampleur et que la maladie se diffuse en raison d'un nombre important de renards dans le département», ajoute l'agent de l'OFB.

Fort risque de contamination pour les chiens

Mais cette propagation inquiète surtout pour les chiens domestiques. En effet, si un chien s’approche trop près d’un cadavre, il existe un fort risque de contamination. La transmission se fait par contact direct, via des sécrétions corporelles (salive, selles, urines, écoulements oculaires et nasaux). Elle peut ensuite passer rapidement d’animal en animal. Par exemple, si un chien contaminé éternue à proximité de votre animal, il peut facilement se retrouver malade à son tour.

Par ailleurs, l’excrétion du virus commence dès sept jours après l'infection, et la durée d'incubation peut durer plusieurs semaines. Les symptômes se développent rapidement avec des larmoiements, des vomissements, de l’hyperkératose (épaississement anormal) et d’autres symptômes qui sont donc difficiles à identifier comme provenant directement de la maladie de Carré. Puis, l'ataxie va prendre le dessus et le chien devient hagard et finit par souffrir de tremblements et de convulsions.

À ce stade, trois possibilités se présentent : le décès du chien, sa guérison complète grâce aux antibiotiques et corticoïdes ou sa guérison incomplète avec des séquelles nerveuses irrémédiables. Le pronostic vital dépend de la souche virale, mais surtout de la réponse immunitaire propre à chaque individu. En l'absence de vaccination, un canidé sur deux meurt en quelques semaines une fois le virus contracté.

Si vous observez des symptômes évocateurs chez votre chien, prenez rendez-vous et consultez rapidement un vétérinaire.