Mort de l'ourse Caramelles : un chasseur de 81 ans jugé pour «destruction d'espèce protégée» ce mardi

La justice doit rendre ce mardi son jugement dans le procès de «Caramelles», une ourse des Pyrénées tuée en 2021 lors d'une battue illicite. Quatre mois de prison avec sursis ont été requis contre le principal accusé, un chasseur de 81 ans.

Une décision attendue. Le tribunal correctionnel de Foix (Ariège) se prononce ce mardi sur la responsabilité de 16 chasseurs, jugés pour avoir organisé dans les Pyrénées une battue illicite en 2021, au cours de laquelle une ourse, espèce protégée, a été abattue.



Le ministère public avait requis, lors de l'audience le 19 mars dernier, quatre mois de prison avec sursis contre le chasseur auteur du tir mortel, après avoir été blessé par Caramelles, une femelle de 150 kg, accompagnée de deux oursons.

«J'ai paniqué et j'ai tiré»

A la barre, l'homme de 81 ans avait reconnu avoir ouvert le feu sur l'ourse, précisant qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'utiliser son arme pour sauver sa vie.

«Elle m'a attrapé la cuisse gauche, j'ai paniqué et j'ai tiré» un coup de carabine. Elle a reculé en grognant, elle m'a contourné et m'a mordu le mollet droit, je suis tombé, elle me bouffait la jambe, j'ai réarmé ma carabine et j'ai tiré. Elle est morte cinq mètres plus bas», avait-il relaté lors du procès.

Le procureur avait de son côté estimé que le chasseur octogénaire «avait pris sciemment le risque d'une confrontation avec l'ourse dans la réserve, qui est une zone de quiétude» pour cet animal. Deux ans d'interdiction de port d'arme, de suspension du permis de chasse, et 1.800 euros d'amende ont également été requis à son encontre.

Amendes et suspensions de permis pour les autres

Contre les quinze autres chasseurs ayant participé à la battue dans une réserve naturelle d'Ariège, le procureur Olivier Mouysset a demandé des suspensions du permis de chasse et des amendes.

Plusieurs associations, qui s'étaient portées parties civiles lors du procès, ont également exigé de lourdes indemnisations (100.000 à 175.000 euros) afin de remplacer l'ourse abattue.

Les avocats de la défense ont quant à eux demandé la relaxe.

Malgré un programme de restauration de la population lancé dans les années 1990, l'ours brun des Pyrénées reste aujourd'hui une espèce en voie d'extinction.

Selon le dernier comptage de l'Office français de la biodiversité (OFB), seulement 96 ont été détectés dans le massif l'an dernier.