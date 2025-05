Pont du 8-Mai : attention, ces routes sont à éviter au risque de se retrouver coincé dans les bouchons

À l’occasion de ce deuxième week-end prolongé du mois de mai, nombreux sont les Français qui profiteront du jour férié pour voyager. Selon Bison futé, le trafic sera donc perturbé les 7 et 8 mai dans le sens des départs et le 11 mai dans le sens des retours.

C’est le cauchemar de tous les automobilistes : alors que le jeudi 8 mai offre aux usagers la possibilité d’un week-end prolongé, nombre d’entre eux redoutent de se trouver coincés dans les embouteillages. Selon Bison futé, la circulation s’annonce chargée sur les routes à partir de mercredi, notamment autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans le sens des retours, dimanche 11 mai, autour des axes du quart sud-est.

Dans le détail, mercredi 7 mai, dans le sens des départs, «l’autoroute A7 pourrait enregistrer une très forte affluence entre Lyon et Orange, du début de l’après-midi jusque tard dans la soirée. La circulation devrait aussi être très importante en direction des régions côtières du nord-ouest (A13), de la façade atlantique (A11, A10) et de la Méditerranée (A8, A9)», précise Bison futé.

«En Île-de-France, dans le sens des départs, dès le milieu d'après-midi, la hausse des trafics sur l’autoroute A10, combinée aux déplacements liés aux trajets pendulaires, pourrait engendrer des difficultés de circulation jusqu'en fin de soirée. L’autoroute A13 pourrait également être encombrée dès le milieu de l’après-midi», ajoute l’organisme dans son dernier bulletin de prévisions.

Concernant le jeudi 8 mai, dans le sens des départs, «la journée devrait être globalement moins circulée que la veille», précise Bison futé, qui annonce que «les principales congestions devraient concerner le quart nord-ouest sur les autoroutes A13 et A11 principalement, mais aussi les axes de la vallée du Rhône comme les autoroutes A7 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc».

Enfin, si rien de particulier n’est à signaler pour le vendredi 9 et le samedi 10 mai, Bison futé prévoit en revanche une circulation difficile dans le sens des retours pour le dimanche 11 mai. Les axes du quart sud-est devraient être particulièrement encombrés à l’instar des autoroutes A7, A8 A9 et A61.

Dans une moindre mesure, des ralentissements sont aussi attendus sur les axes de la côte atlantique (A63 et RN165 en particulier), et ceux rejoignant d’Île-de-France (A13 et A11).

Dans le sens des départs

Mercredi 7 mai : rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et orange dans toute la France

Jeudi 8 mai : orange en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France, Normandie, Centre Val de Loire et Pays de la Loire et vert partout ailleurs

Vendredi 9 mai : vert dans toute la France

Samedi 10 mai : vert dans toute la France

Dimanche 11 mai : vert dans toute la France

Dans le sens des retours