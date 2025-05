«Stupeur», «consternation», «faute»... Le RN et ses alliés s'indignent de l’invitation du président syrien par Emmanuel Macron

L’Élysée a indiqué ce mardi 6 mai qu’Emmanuel Macron allait recevoir ce mercredi le président intérimaire des autorités syriennes de transition, Ahmed Al-Charaa, à l’Élysée. Une annonce qui a très fortement fait réagir l'extrême droite française.

Une vague d’indignation. L'extrême droite française a dénoncé l’invitation faite par Emmanuel Macron à Ahmed Al-Charaa. En effet, le chef d’État doit recevoir, ce mercredi 7 mai, le président intérimaire des autorités syriennes de transition.

Candidate malheureuse à l’élection présidentielle, Marine Le Pen a fait part de sa «stupeur et consternation». «Recevoir un jihadiste passé par Daesh et al Qaïda, autoproclamé président de la Syrie, alors même que les milices islamistes qui ont semé la mort parmi nos compatriotes au cours d’attentats sanglants, massacrent les minorités, relève de la provocation et de l’irresponsabilité», a dénoncé la cheffe des députés du Rassemblement national.

Stupeur et consternation. Recevoir un djihadiste passé par Daesh et Al Qaïda, autoproclamé président de la Syrie, alors même que les milices islamistes qui ont semé la mort parmi nos compatriotes au cours d’attentats sanglants, massacrent les minorités, relève de la provocation… https://t.co/GBRFs2sVp9 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 6, 2025

Un point de vue très largement partagé par sa famille politique. Président du parti, Jordan Bardella, a estimé qu’avec cette invitation, «Emmanuel Macron trahit nos valeurs et la mémoire de nos victimes. Ce n’est pas une visite d’État, mais une faute.»

En recevant pour sa première visite en Europe Ahmed Al-Charaa, héritier de Daech et Al-Qaïda, dans notre capitale plusieurs fois meurtrie par la barbarie islamiste, Emmanuel Macron trahit nos valeurs et la mémoire de nos victimes.



Ce n’est pas une visite d’État, mais une faute. — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 6, 2025

De son côté, la députée du Var, Laure Lavalette, a estimé qu’Emmanuel Macron «va souiller la France», tandis que Julien Odoul a dénoncé une «insulte (à) la mémoire des victimes», ajoutant que ce mercredi serait «un jour d’infamie pour la France».

Une vision partagée par les proches du RN

Députée affiliée au Rassemblement national mais membre du parti de Marion Maréchal, Anne Sicard s’est montrée très sévère face à cette invitation. «Sans doute (Ahmed Al-Charra) profitera-t-il de cette visite pour s’essuyer les pieds maculés du sang des Chrétiens, des Alaouites et des Druzes. Comment peut-on ridiculiser à ce point la diplomatie française ?», a-t-elle dénoncé.

❗️Ahmed Al Charra, le fondateur de la branche syrienne d’Al Qaida sera reçu sur le perron de l’Elysée par Emmanuel Macron.



Sans doute profitera-t-il de cette visite pour s’essuyer les pieds maculés du sang des Chrétiens, des Alaouites et des Druzes. Comment peut-on ridiculiser à… pic.twitter.com/lKJnG3Bjg5 — Anne Sicard (@AnneSicard1) May 6, 2025

Allié du RN, le président de l’UDR Éric Ciotti a, lui aussi, dénoncé «une faute» de la part d’Emmanuel Macron. «Je condamne une erreur fondamentale qui participe à la reconnaissance internationale d’un régime abominable ! Les minorités sont persécutées, l’islamisme gangrène la nation syrienne et menace la région», a-t-il ajouté.

Marion Maréchal, récemment revenu dans une alliance avec sa tante, a dénoncé «une insulte à la mémoire des victimes françaises du jihadisme. Une honte pour l’image de la France. Une trahison envers les Chrétiens et les minorités d’Orient».

Président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a estimé que le président de la République, «s’agenouille devant ceux qui ont du sang sur les mains, pendant que nos morts du terrorisme sont oubliés. Après avoir ruiné la France, Emmanuel Macron détruit tout ce qu’il nous restait : notre honneur.»