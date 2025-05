Trafic en Île-de-France : les autoroutes A1 et A3 fermées durant 5 nuits, en raison de travaux liés à l'arrivée de la ligne 17 du Grand Paris Express

Le trafic routier sera perturbé en Île-de-France pendant six nuits entre le 14 et le 23 mai, en raison de la fermeture d'une partie des autoroutes A1 et A3 pour des travaux de franchissement du viaduc de la ligne 17 du Grand Paris Express.

Des perturbations à prévoir. Dans le cadre de travaux de franchissement du viaduc de la ligne 17 du Grand Paris Express pilotés par la Société des grands projets, une partie des autoroutes A1 et A3 - gérées par la Direction des routes d'Ile-de-France (DiRIF), gestionnaire du réseau routier national francilien -, seront fermées pendant six nuits entre le 14 et le 23 mai.

Les travaux vont, dans le détail, nécessiter la fermeture des autoroutes A1 entre Aulnay-sous-Bois et Chennevières-lès-Louvres et A3 entre Aulnay-sous-Bois et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (Roissy CDG), de 22h à 4h30, sur les six nuits suivantes : du mercredi 14 au jeudi 15 mai, du jeudi 15 au vendredi 16 mai et du lundi 19 au vendredi 23 mai.

A noter que des nuits de fermetures «de secours» allant du 5 au 6 juin et puis du 10 au 13 juin, sont également prévues en cas de nécessiter pour finaliser les travaux.

Un itinéraire de déviation établi

Néanmoins, pour limiter au maximum la gêne occasionnée auprès des usagers, un itinéraire de déviation sera aussi déployé sur le réseau local, notamment pour les usagers de la plate-forme d'Aéroports de Paris qui seront particulièrement affectés.

Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF)

En effet, pour la fermeture de l'A1 en direction de Lille au niveau de Gonesse en provenance de la D170, il est conseillé de prendre la déviation vers l'A104/N2. En direction Paris au niveau d'Epiais-les-Louvres, il faut prendre la déviation vers l'A104/N2 ou la déviation via le réseau départemental en suivant la D317 puis la D170.

Enfin, concernant l'A3 fermée en direction de Lille au niveau de Gonesse en provenance de la D170, il sera possible de prendre la déviation vers l'A104/N2. En direction de Paris au niveau de Roissy-en France, la déviation pourra se faire vers la D902 via le réseau départemental en suivant la D317 puis la D170.