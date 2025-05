8-Mai : attention, toutes ces rues de Paris sont fermées ce jeudi (carte)

Plusieurs rues seront fermées à la circulation ce jeudi 8 mai à Paris, en raison du dispositif de sécurité mis en place pour encadrer les commémorations.

Plusieurs arrêtés ont été pris. La préfecture de police de Paris a communiqué sur le dispositif de sécurité prévu pour cette journée du jeudi 8 mai, marquée par les 80 ans de la Libération.

Alors qu'Emmanuel Macron et les officiels vont se rendre sur l'Arc de Triomphe, tout le quartier du cœur du 8e arrondissement sera bouclé et interdit à la circulation dès la matinée, et jusqu'à la fin de la soirée, un concert étant prévu. Des voies du 16e et 17e arrondissements seront également interdites à la circulation avant, durant et après la l'événement commémoratif.

D'ailleurs, certaines rues seront fermées dès ce mercredi soir, à compter de 21h30 comme l'avenue des Champs-Élysées, entre les rues de Presbourg/Tilsitt et l'avenue Georges V.

Jeudi, dès 8h, les voies suivantes seront fermées à la circulation : boulevard Pershing, place du général Koening, avenue des Ternes, rue du Faubourg Saint-Honoré (entre l'avenue des Ternes et la place du Révérend Père Carré), rue Berryer, avenue de Friedland (entre la rue Berryer et la rue Washington), rue Washington, l'avenue des Champs-Elysées (entre la rue Washington et l'avenue Pierre 1er de Serbie), avenue Pierre 1er de Serbie (entre l'avenue Georges V et la rue Georges Bizet), rue Georges Bizet (entre l’avenue Pierre 1er de serbie et la place de l’Amiral de Grasse), place de l’Amiral de Grasse, place des Etats-Unis, rue de Belloy, rue Copernic, place Victor Hugo, avenue Raymond Poincaré (entre la place Victor Hugo et l’Avenue Foch), avenue Foch (entre l’avenue Raymond Poincaré et l’avenue de Malakoff), avenue de Malakoff et place de la Porte Maillot.

L'interdiction de circuler dans le périmètre sera effective de 8h à 14h, puis de 21h jusqu'au vendredi 9 mai à 1h00, indique la préfecture.

Le stationnement également interdit

Concernant le stationnement, les automobilistes et deux-roues doivent également prendre leurs dispositions afin de ne pas laisser leur véhicule garé au sein du périmètre de sécurité.

Ainsi, dès ce mercredi 7 mai à 14h et jusqu'au vendredi 9 mai à 1h, les voies suivantes seront interdites au stationnement : place Charles de Gaulle, rue de Tilsitt, rue de Presbourg, portions des douze avenues comprises entre la place Charles de Gaulle et les rues de Tilsitt et de Presbourg.

Idem du 7 mai de 21h30 au vendredi 9 mai à 1h00 sur l'avenue des Champs-Elysées, entre les rues de Presbourg/Tilsitt et l’avenue George V. Aussi, il sera interdit de se garer sur les voies suivantes dès 22h ce mercredi 7 mai, et ce jusqu'au vendredi 9 mai à 1h : rue Arsène Houssaye (entre l’avenue de Friedland et l’avenue des Champs-Elysées), rue Balzac (entre la rue Lord Byron et l’avenue des Champs-Elysées), rue Washington (entre la rue Chateaubriand et l’avenue des Champs-Elysées), rue Galilée (entre la rue Vernet et l’avenue des Champs-Elysées), rue de Bassano (entre la rue Vernet et l’avenue des Champs-Elysées), avenue Georges V (entre la rue Vernet et l’avenue des Champs-Elysées), et la rue Vernet (entre l’avenue Georges V et l’avenue Marceau).

Enfin, l'interdiction de stationnement durera du mercredi 7 mai à 22h au jeudi 8 mai à 21h sur les voies suivantes : rue de Berri (entre la rue de Ponthieu et l’avenue des Champs-Elysées), rue de la Boétie (entre la rue de Ponthieu et l’avenue des Champs-Elysées), rue du Colisée (entre la rue de Ponthieu et l’avenue des Champs-Elysées), l'avenue Franklin Delano Roosevelt (entre la rue de Ponthieu et l’avenue du Général Eisenhower), rue Jean Mermoz, (entre la rue de Ponthieu et le rond-point Champs-Elysées-Marcel Dassault), l'avenue Matignon (entre la rue de Ponthieu et rond-point Champs-Elysées-Marcel Dassault), rue Quentin Bauchart (entre la rue Vernet et l’avenue des Champs-Elysées), rue Lincoln (entre la rue François 1er et l’avenue des Champs-Elysées), rue Pierre Charron (entre la rue François 1er et l’avenue des Champs-Elysées), rue Marbeuf (entre la rue François 1er et l’avenue des Champs-Elysées), rue de Marignan (entre la rue François 1er et l’avenue des Champs-Elysées), l'avenue Montaigne entre la rue Bayard et rond-point Champs-Elysées-Marcel Dassault, le rond-point des Champs-Élysées-Marcel Dassault, la place Clemenceau, l'avenue du Général Eisenhower, l'avenue de Marigny, l'avenue Gabriel (entre la rue de l’Élysée et l’avenue Matignon), l'avenue Winston Churchill, l'avenue Dutuit et l'avenue des Champs-Elysées, (entre l’avenue Georges V et la place de la Concorde).