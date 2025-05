Boualem Sansal : «On a une partie des élus de la République qui a choisi l'islamisme», accuse Laurent Wauquiez

Président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale et candidat à la présidence LR Laurent Wauquiez est revenu, ce mercredi sur le plateau de CNEWS, sur le vote de LFI à l'Assemblée contre la «libération immédiate» de Boualem Sansal. «On a une partie des élus de la République qui a choisi l'islamisme et l'intégrisme contre la France avec un cynisme le plus pur», a-t-il affirmé.