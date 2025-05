Commémorations du 8-Mai : voici le dispositif de sécurité prévu ce jeudi à Paris

À l’occasion de la Cérémonie Gouvernementale et du concert du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, la préfecture de police a prévu un dispositif de sécurité pour ce jeudi.

Objectif : garantir la sécurité de tous. Ce jeudi 8 mai, la France commémore la capitulation de l’Allemagne nazie et la victoire française de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Et à l’occasion de la cérémonie d’hommage national présidé par le chef de l'Etat Emmanuel Macron, la préfecture de Police a prévu un dispositif de sécurité.

Certaines mesures, relatives à la modification provisoire du stationnement, sont applicables dès ce mercredi 7 mai à 14h et jusqu’au vendredi 9 mai à 1h du matin.

De plus, dans un arrêté, la préfecture de police a interdit «la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés», et ce dès ce jeudi à 8h au vendredi à 2h du matin dans le périmètre comprenant notamment l’avenue des Ternes, le boulevard Haussmann, la place Saint-Augustin, la place de l’Alma, l’avenue du Président Wilson, l’avenue d’Iéna, l’avenue Foch, l’avenue de Malakoff ainsi la place de la Porte Maillot.

Dans ce même périmètre, aux abords et au sein des cortèges et défilés, le port et le transport d’armes, d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, de substances ou mélanges dangereux (pétrole, gaz, alcool à brûler, méthanol, térébenthine, solvants) ou encore d’équipements de protection «destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés pour la sécurité sont interdits.

«Les représentants sur place de l’autorité de police sont autorisés à prendre des mesures complémentaires à celles fixées par le présent arrêté, en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent», peut-on lire dans cet arrêté.

Des drones autorisés à survoler le ciel parisien

De plus, la préfecture de police a autorisé le recours aux drones pour surveiller le périmètre, et ce aux titres de «la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens», «la sécurité des rassemblements», «la prévention d’actes de terrorisme» et le secours aux personnes.

Au total, deux types de drones seront utilisés ce jeudi. En effet, de 14h à 21h, ce sont les aéronefs équipés de deux caméras qui seront autorisés à survoler le périmètre de sécurité mentionné précédemment dans cet article. Ensuite, des drones équipés de quatre caméras seront déployés durant la séquence concert. Ceux-ci surveilleront uniquement les Champs-Élysées et ses abords (Avenue de la Grande Armée, avenue des Ternes, Avenue de Wagram, rue du Faubourg Saint-Antoine, avenue Kléber, avenue d’Iéna etc…) de 20h à 1h du matin.