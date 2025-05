Des parlementaires français attendus en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945

Plusieurs élus français, dont des députés et sénateurs de la gauche et du centre, sont attendus jeudi en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Cette délégation se rend dans le pays, dans un contexte toujours très tendu entre Paris et Alger.

«La situation est bloquée» entre la France et l’Algérie, a déploré mardi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Pourtant, une délégation d’une trentaine d’élus doit se rendre à Alger ce jeudi pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, alors qu’une crise diplomatique ternit les relations entre les deux pays depuis plusieurs mois.

Déclenchée en juillet 2024 par la reconnaissance française de la «souveraineté marocaine» sur le Sahara occidental, cette crise n'a cessé depuis de s'exacerber avec en point d’orgue l’expulsion de douze agents consulaires algériens à la mi-avril, et le rappel de l’ambassadeur français à Alger, en représailles à des expulsions similaires annoncées par l'Algérie.

Malgré ces tensions, des élus français souhaitent, «dans le cadre de l'amitié franco-algérienne et du travail de mémoire», honorer les victimes de la répression sanglante par la France des manifestations indépendantistes du 8 mai 1945, a indiqué le député (PS) Laurent Lhardit, président du groupe d'amitié France-Algérie.

La journée de commémoration du 8-Mai a été décidée en 2020 par le président algérien Abdelmadjid Tebboune «en reconnaissance des énormes sacrifices consentis par le peuple algérien lors des massacres du 8 mai 1945 et du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954».

l'Algérie a donné son feu vert aux élus français

«Là où le gouvernement est peut-être bloqué, la diplomatie parlementaire, elle, continue de fonctionner», a relevé la députée écologiste Sabrina Sebaihi, qui se rendra aussi en Algérie. Elle précise que «des deux côtés, il y avait cette volonté que cette délégation se fasse», soulignant que «des visas ont été attribués», et que l'Algérie a donné son feu vert aux élus français.

Pour le sénateur centriste du Lot Raphaël Daubet, également membre de la délégation, «reprendre le chemin du dialogue» avec l'Algérie «passe aussi par la reconnaissance de ces massacres» qui ont eu lieu à Sétif, Guelma et Kherrata.