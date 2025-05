Grève SNCF : retour à la normale ce jeudi en Ile-de-France

Si depuis ce lundi 5 mai un important mouvement social touche la SNCF, le trafic des trains et des RER reviendra à la normale ce jeudi 8 mai, a indiqué l'entreprise ferroviaire.

Les voyageurs qui souhaitent profiter de ce week-end prolongé ne devraient pas rencontrer de difficultés dans leurs déplacements. La SNCF a annoncé ce mercredi un retour à la normale pour la journée de demain, jeudi 8 mai, dans les transports en commun franciliens.

Dans le détail, plus aucune perturbation n'est anticipée sur les lignes B, C, D et E du RER. Idem pour les différentes lignes du Transilien notamment les J, K et L.

Concernant les TER, là-aussi les trains circuleront de manière normale sur le réseau francilien en cette journée marquée par les 80 ans de la Libération.

9 trains sur 10 ce week-end

Pour les TGV, les départs se feront sans accrocs depuis les différentes gares parisiennes, et «9 TGV Inoui et Ouigo sur 10 sont prévus ce week-end» en moyenne», note la SNCF.

De plus, l'ensemble «des clients dont le TGV est supprimé bénéficieront d’un geste de compensation exceptionnel, même s’ils voyagent sur un autre train. Ils recevront, sous 30 jours, un bon de réduction de 50% sur leur prochain voyage en TGV, pour un voyage d’ici le 29 août», selon le groupe.