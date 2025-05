Harcèlement : le maire de Limoges et deux adjoints mis en examen

Ce mercredi 7 mai, le parquet a annoncé la mise en examen du maire de Limoges, pour harcèlement moral et sexuel, dans une enquête visant également deux de ses adjoints, poursuivis pour harcèlement moral.

Des mises en examen qui interviennent après l'ouverture, en janvier dernier, d'une information judiciaire visant ces trois élus municipaux. Ce mercredi, le parquet a indiqué la mise en examen d’Émile Roger Lombertie (LR), le maire de Limoges, pour harcèlement moral et sexuel. Deux de ses adjoints sont par ailleurs poursuivis pour harcèlement moral.

Les trois élus ont été entendus cette semaine, dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution devant un juge d'instruction de Tulle (Corrèze). Ce dernier a mis en examen le maire pour «harcèlement moral» à l’égard de cinq victimes, mais aussi pour «harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions» sur une victime, confie François Tessier, procureur de la République à Tulle, dans un communiqué consulté par l’AFP.

Deux adjoints ont, par la suite, été mis en examen pour des faits similaires : une adjointe, membre du parti Les Républicains, pour harcèlement moral sur deux victimes. Et un adjoint, du parti Horizons, pour harcèlement moral sur une victime.

Un «harcèlement institutionnalisé»

«Tous les trois ont été placés sous contrôle judiciaire comportant d'une part l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes retenues et d'autre part l'interdiction de se fréquenter, sauf nécessités liées à l'exercice de leurs mandats électifs», indique le procureur. Pour le moment, ils restent présumés innocents.

Ces trois mises en examen découlent de plaintes pour harcèlement moral déposées en février 2024, par une ancienne directrice de cette collectivité et par un cadre toujours en poste. Ils avaient également joint le signalement d'une ancienne collaboratrice du maire assurant avoir été victime d'agression sexuelle. Dans leur plainte, les agents dénonçaient un «harcèlement institutionnalisé», un «ostracisme organisé», des «manœuvres d'intimidation» et des «propos lubriques et tendancieux».

L’avocate des deux plaignants, Me Christelle Mazza, affirme auprès de l’AFP, que «cette nouvelle étape procédurale démontre qu'à ce stade, il existe des indices graves ou concordants que les infractions de harcèlement ont été commises par trois élus de la République». «La loi prescrit une tolérance zéro pour les infractions de harcèlement au travail. Les mis en cause exerceront leur droit de la défense mais, dans l'attente, aucun des plaignants ne doit continuer de subir des mesures de représailles», a-t-elle ajouté.