«Lâcheté», «déshonneur», «abject»… La droite tire à boulets rouges sur LFI qui a voté contre la libération immédiate de Boualem Sansal

Ce mardi 6 mai, le groupe LFI a largement voté contre une résolution appelant à la «libération immédiate» de Boualem Sansal. Cette décision a été vivement critiquée par les figures politiques de la droite française.

Un non, à l’unanimité, qui déplaît. L’Assemblée nationale a, hier, largement adopté une résolution appelant à la «libération immédiate» de Boualem Sansal, incarcéré depuis la mi-novembre en Algérie. Ce texte, non contraignant et plus symbolique qu’autre chose, a été rejeté par LFI. Les députés communistes se sont abstenus.

La prise de position des insoumis avait été justifiée par la députée Nathalie Oziol, qui avait alors affirmé que la « résolution ne se contente pas de demander sa libération. Sous couvert de défense des libertés fondamentales, elle attise les tensions politiques entre France et Algérie».

LFI accusé de «soutenir un régime étranger corrompu»

Des mots qui n’ont pas eu pour effet d’apaiser l’indignation de l’autre côté de l’Hémicycle. «En votant contre la résolution adoptée par l’Assemblée nationale demandant la libération de Boualem Sansal, LFI sombre une fois de plus dans l’indignité et le déshonneur», a ainsi écrit le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, sur son compte X. «Honte», a-t-il ajouté.

Le président de l’Union des Droites pour la République (UDR), Eric Ciotti, a également fustigé : «Honte aux 28 députés Insoumis qui ont voté contre la libération de Boualem Sansal ! Honte aux communistes qui se sont abstenus ! Lâcheté et déshonneur...»

De son côté, Jordan Bardella a avancé que LFI «se vautre toujours plus dans l’abject». «Soutenir un régime étranger corrompu, qui utilise l'arme migratoire contre la France et emprisonne un écrivain pour ses idées, peut-on faire plus déshonorant pour un parti politique “français” ?», a-t-il ensuite interrogé.

Boualem Sansal, âgé de 80 ans et incarcéré depuis mi-novembre, a été condamné le 27 mars dernier à cinq ans de prison pour atteinte à l'intégrité du territoire pour des déclarations, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.